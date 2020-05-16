شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب باستخدام فندق محطة انتظار ركاب ميناء الغردقة لعزل إصابات كورونا البسيطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب أهالي مدينة الغردقة، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بالموافقة على استخدام فندق محطة انتظار ركاب ميناء الغردقة لعزل إصابات كورونا البسيطة والتي لا تتطلب غرف عناية أو أجهزة تنفس صناعي، وتحتاج فقط إلى متابعة طبية، وذلك بعد تزايد أعداد الإصابات بمحافظة البحر الأحمر.

وأوضح الأهالي أن «الفندق تم افتتاحه منذ ٣ سنوات في عهد وزير النقل السابق، الدكتور هشام عرفات، وبتكلفة وصلت ٥٠ مليون جنيه، ومنذ ذلك التاريخ لم تستقبل محطة انتظار ركاب ميناء الغردقة أحد من الركاب القادمين أو المغادرين، ما جعلها مثالا لإهدار المال العام يجب محاسبة القائمين عليه وعدم تحقيق الفائدة التي أقيمت لأجله».

محطة انتظار ركاب ميناء الغردقة

وتقع محطة انتظار الركاب التابعة لميناء الغردقة على مساحة 23 ألف متر تم تخصيصها من محافظة البحر الأحمر بموجب بروتوكول بين المحافظة وهيئة موانئ البحر الأحمر، لإنشاء منطقة انتظار خارجية كاملة الخدمات لخدمة المترددين سفر / وصول من جميع المحافظات وتضم المحطة مبنى إداري، وفندق على مساحة 765 متر، ومظلة أتوبيسات على مساحة 1440متر، ومطعم VIB على مساحة 656 متر، ومجموعة محلات ومطاعم تيك واى، ومسرح، ودورات مياه، وسوق خارجي وبوابات وخزانات للمياه وشبكة مياه داخلية وشبكة صرف صحى وتليفونات.