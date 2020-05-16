شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 5 مصابين بكورونا داخل «حجر ملوي» بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى الحجر الصحي بملوي جنوب المنيا، عن تعافي 5 مصابين بكورونا، وخروجهم وعودتهم لمنازلهم بعد أن كشفت التحاليل والفحوص الطبية الشفاء. وتواصل الفرق الطبية داخل المستشفى علاج 115 مصابًا محتجزين داخل أقسام العزل والرعاية.

وكشف بيان مديرية الصحة عن عدم وجود حالات إيجابية بمدن وقرى المحافظة، للإصابة بوباء كورونا المستجد.

فيما شدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على استمرار عمليات التعقيم والتطهير بجميع مدن وقرى المحافظة، خاصة مناطق الإصابة.