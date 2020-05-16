شكرا لقرائتكم خبر عن تعلم الهيروغليفية عبر الإنترنت بمكتبة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان تعليم الهيروغليفية عبر الإنترنت: تطبيقا على موقع «الهيروغليفية خطوة بخطوة»، الأربعاء، 20 مايو الجاري، من الساعة الثانية عشر حتى الواحدة ظهًرا، ويتحدث فيها كل من الدكتور أحمد منصور، مدير مركز دراسات الخطوط بالمكتبة، والأستاذ جون حسنى، أخصائي لغة مصرية قديمة بنفس المركز.

يشار إلى أن مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية يسعى إلى نشر المعرفة باللغة المصرية القديمة، حيث أطلق الموقع الإلكتروني «الهيروغليفية خطوة بخطوة» بالتعاون مع إدارة تكنولوجيا المعلومات، وهو أول موقع إلكتروني تفاعلي لتعليم اللغة المصرية القديمة، يستهدف الدارسين من طلبة الجامعات والهواة والمهتمين باللغة المصرية القديمة بمختلف مستوياتها.

يتضمن الموقع مادة علمية باللغتين العربية والإنجليزية. وقد أطلقت المرحلة الأولى للموقع عام 2015، وهو مشروع طويل الأمد، يجري إثراء محتواه العلمي بشكل مستمر سواء في الدروس التعليمية والاختبارات الملحقة بها أو عدد الكلمات في القاموس أو نماذج من القطع الأثرية.

تأتي هذه المحاضرة على الإنترنت في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على تقديم خدماتها للمستفيدين بها على الفضاء الالكتروني في ظل الاجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة تجاه فيروس كورونا المستجد.