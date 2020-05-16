شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 58 شخصًا أثناء اختراقهم حظر التجول في شبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت أجهزة الأمن القبض على 58 شخصًا اخترقوا قرارات حظر التجول في شبين القناطر.

وقال مصدر أمني، إنه تم تحرير محاضر لهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وبعد ذلك تم إخلاء سبيلهم فور انتهاء فترة الحظر الساعة السادسة صباحًا مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كما تم ضبط 5 تكاتك و4 دراجات نارية أثناء فترة الحظر، وذلك في إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة ڤيروس كورونا.

وناشد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أبناء المحافظة الالتزام بالقرار حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون من فرض الغرامة الفورية أو التعرض لعقوبة السجن التي نص عليها القرار.