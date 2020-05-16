شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بكين يسلم الدفعة الثالثة من المساعدات: نقف مع مصر حتى التغلب على كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر السفير الصينى بالقاهرة لياو ليتشانج حفل تسليم الدفعة الثالثة من المساعدات الطبية الصينية لمصر.



سفير الصين

وقالت السفارة الصينية بالقاهرة فى منشور على حسابها على فيس بوك إن الصين قدمت ثلاث دفعات من المساعدات الطبية الصينية وبما فيها 180000 قناع N95 ومليون قناع طبى و90000 بدلة واقية و80000 كاشف الفحوص و70000 زوج من القفازات الجراحية و1000 جهاز قياس درجة حرارة.



السفير الصينى

Advertisements

وقالت إن هذه المواد الثقيلة والمساعدات المخلصة تعكس ثقة الحكومة الصينية والشعب الصيني لانتصار مصر على مكافحة الوباء، ولحسن تنسيق مصر بين مكافحة الوباء واستمرار العمل الإنتاجى، وللتعاون الصينى المصرى لمكافحة الوباء واحتضان مستقبل أفضل.



الدفعة الثالثة من المساعدات الصينية لمصر

وأكد السفير الصينى أن التعاون الصيني المصري لمكافحة الوباء أصبح دافعا جديدا للبلدين لتحرك نحو مجتمع المستقبل المشترك في العصر الجديد، مشددة على أن الصين ستقف دائمًا بحزم مع مصر حتى التغلب على الوباء تمامًا.