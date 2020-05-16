شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء الـ 27 عاملا المصابين بحادث تصادم طريق العين السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 27 شخصًا اليوم، من العاملين فى ميناء دبى بالعين السخنة، وجميعهم من محافظة السويس فى حادث تصادم أتوبيس كوستر "مينى باص"، رقم (ط س م 8747)، مع سيارة نقل "تريلا"، رقم (ي ر د 7936)، على طريق السويس السخنة، أمام مطاحن الخمس نجوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.

وينشر ”الخليج 365”، أسماء المصابين فى حادث تصادم العين السخنة فى السويس، وجميعهم من محافظة السويس، والذى تنوعت إصاباتهم ما بين كسور وكدمات وسحجات بالجسم، واشباه كسر بالقدم والعموج الفقرى والساق، وهم، أحمد شحاتة السنوسى، 43 سنة، اشتباه كسر بالحوض وجروح وسحجات بالجسم، ومحمد أو القمصان أبو زيد، 41 سنة، مصاب بجروح وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد احمد نور الدين 27 سنة، جروح وكدمات وسحجات بالجسم، مصطفى غريب موسى، 30 سنة، جروح وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمود عطا محمد، 27 سنة جروح وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمود سمير محمود، 37 سنة، اشتباه كسر بالركبة اليمنى وجروح وكدمات وسحجات بالجسم، أيمن السيد أحمد 42 سنة، جروح وكدمات وسحجات بالجسم، وإبراهيم مخلوف عبد المنعم، 30 سنة، جروح وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمود فهمى طاهر، 35 سنة، جروح وكدمات وسحجات بالجسم، وكريم مصطفى محمد، 20 سنة، جروح وكدمات وسحجات بالجسم.

كما أصيب محمد إبراهيم حسن، 55 سنة، جروح وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد هشام أحمد، 22 سنة، جروح وكدمات وسحجات بالجسم، وأحمد محمد أحد، 41 سنة، جروح وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمود حسين رمضان، 25 سنة، جروح وكدمات وسحجات بالجسم، وأحمد سعد عزيز، 27سنة، جروح وكدمات وسحجات بالجسم، وراضى أحمد عطية، 28 سنة، اشتباه كسر بالقدم اليمنى وجروح وكدمات وسحجات بالجسم، عبد الرحمن على محمد، 25 سنة، جروح وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد رمضان عطية، 40 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقرى، جروح وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد عثمان كامل، 30 سنة، جروح وكدمات وسحجات بالجسم، وسيد محمد محمود، 32 سنة، اشتباه كسر بالساق الايسر وجروح وكدمات وسحجات بالجسم، ورفاعى رفاعى أحمد، 35 سنة، اشتباه كسر بالقدم اليمنى واشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد محمد أحمد، 32 سنة، اشتباه كسر بالقدم اليسرى وجروح وكدمات وسحجات بالجسم، محمد عمران محمد، 57 سنة، جروح وكدمات وسحجات بالجسم، وليد سعيد شحاتة، 30 سنة، كسر مضاعف بالقدم الأيمن واشتباه نزيف بالمخ، ومحمود جمال رضوان، 26 سنة، جروح وكدمات وسحجات بالجسم، وأحمد سالم حمزة، 29 سنة، اشتباه كسر بالكاحل الأيمن وجروح وكدمات وسحجات بالجسم، وعلى السيد محمد، 25 سنة، جروح وكدمات وسحجات بالجسم.

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وتلقى اللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس، اخطارًا من الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق الإسعاف بالسويس، بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس كوستر "مينى باص"، مع سيارة نقل "تريلا"، على طريق السويس السخنة، أمام مطاحن الخمس نجوم، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف السويس بقيادة الدكتور محمد طنطاوي، بـ 16 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين وعددهم 27 شخص، إلى مستشفى السويس العام، وتنوعت إصاباتهم ما بين كسور وكدمات وسحجات بالجسم، واشباه كسر بالقدم والعموج الفقرى والساق.

وقال مصدر أمنى، إن الحادث وقع أثناء ذهاب وردية العاملين فى ميناء دبى بالعين السخنة، واصطدم الأتوبيس الذى كان يقل العاملين فى سيارة النقل، أمام شركة مطاحن الخمس نجوم، بطريق العين السخنة، بطريق الأدبية- العين السخنة، وتم نقل المصابين على الفور لمستشفى السويس العام.