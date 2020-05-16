شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 27 عاملا في حادث تصادم بطريق العين السخنة فى السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 27 شخصًا اليوم، من العاملين فى ميناء دبى بالعين السخنة، فى حادث تصادم أتوبيس كوستر "مينى باص"، رقم (ط س م 8747)، مع سيارة نقل "تريلا"، رقم (ي ر د 7936)، على طريق السويس السخنة، أمام مطاحن الخمس نجوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.

تلقى اللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس، إخطارًا من الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق الإسعاف بالسويس، بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس كوستر "مينى باص"، مع سيارة نقل "تريلا"، على طريق السويس السخنة، أمام مطاحن الخمس نجوم، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف السويس بقيادة الدكتور محمد طنطاوي، بـ 16 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين وعددهم 27 شخص، إلى مستشفى السويس العام، وتنوعت إصاباتهم ما بين كسور وكدمات وسحجات بالجسم، واشباه كسر بالقدم والعموج الفقرى والساق.

وقال مصدر أمنى بمديرية أمن السويس، إن الحادث وقع أثناء ذهاب وردية العاملين فى ميناء دبى بالعين السخنة، واصطدم الأتوبيس الذى كان يقل العاملين فى سيارة النقل، أمام شركة مطاحن الخمس نجوم، بطريق العين السخنة، بطريق الأدبية- العين السخنة، وتم نقل المصابين على الفور لمستشفى السويس العام.