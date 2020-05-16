شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: 26 ألف كوبون سلعى بـ1.5 مليون جنيه واستمرار توفيرها كزكاة للعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتكرار تجربة الكوبونات السلعية مرة اخرى بمناسبة عيد الفطر المبارك حيث يمكن استخدامها كزكاة لعيد الفطر تعظيماً لفكرة التكافل والتضامن الاجتماعي بين المواطنين وبعضهم البعض ،حيث طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية ما يقرب من 26.375 كوبون خلال الفترة من 23 إبريل 2020 حتى 11 مايو 2020، ووصلت مبيعاتها الى مليون و500 ألف جنية.

واستعرض المصيلحي في تقريراً تلقاه من اللواء احمد حسنين رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأن ما زال هناك طلب مستمر من المواطنين القادرين لشراء الكوبونات السلعية وتوزيعها على المواطنين غير القادرين وصرفها من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية.





وأوضح اللواء أحمد حسنين أن أماكن بيع هذه الكوبونات من خلال فروع شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية ليتمكن المواطنين القادرين من شرائها وتوزيعها على المواطنين غير القادرين، وهذه الكوبونات متاح شرائها من الآن، علماً بأن كل فئة لها دفتر يحتوي على 20 كوبون ويمكن شراء أكثر من دفتر لأكثر من فئة.

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وحددت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عدد 100 موقع تابع لشركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة كأماكن بيع الكوبونات السلعية، وسيتمكن المواطن حامل هذا الكوبون من صرفه كسلع حسب قيمة كل بون من كافة فروع المجمعات الاستهلاكية والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تصل إلى 1300 مجمع استهلاكي ينتشرون في كافة محافظات الجمهورية، ولن يسمح باستبدال البون بنقود، واستخدامه لمرة واحدة فقط.



