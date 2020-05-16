شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تدعو لتجنب التعرض للشمس وارتداء غطاء الرأس بسبب الموجة الحارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجه محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدد من النصائح للمواطنين للوقاية من الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد، مناشدا المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترة الظهيرة.

وناشد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لليوم السابع، المواطنين بكثرة شرب السوائل في الفترة من بعد الإفطار وحتى السحور وتناول الأغذية المرطبة، وارتداء غطاء الرأس .

يشهد اليوم السبت، ارتفاعا ملحوظا بدرجات الحرارة ، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس حار والرياح معتدلة تنشط أحيانا .

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كما توقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس شديد الحرارة ، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح تنشط أحيانا .

وليلا يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف أيضا ، و على شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

و من المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة ، تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء .