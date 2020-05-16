شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الفحش والبذاءة والسباب صفات من لا خلاق لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ضرورة التحلى بالخلق الحسن والصفات الحميدة، قائلاً:" الفحش والبذاءة والسباب صفات من لا خلاق لهم".

وكان جمعة قال في خاطرة رمضانية له: "عندما ترى سبابا محضا، وفحشا بَيِّنًا، وسوء أدب يفوق الحدود، من أناس وجماعات يدعون حماية الدين والوصاية عليه والجهاد فى سبيله، فكبر عليهم وعلى تدينهم أربعًا، واعلم أن الجهاد الحقيقى إنما هو فى ردعهم وكف شرهم عن الخلق، وإجرام هذه الجماعات وعناصره الضالة إنما هو خيانة لدين الله عز وجل، فلو استفرغ أعداء الإسلام ما فى جعابهم من السهام لينالوا من ديننا السمح ما بلغوا معشار ما شوهته الجماعات المتطرفة وعناصرها المتاجرة بدين الله عز وجل من صفحته النقية".

وقال وزير الأوقاف:"لا شك أن خطأ ما يجب أن يُستدرك، وعملا كبيرا يجب أن نقوم به، وجهدًا كبيرًا يجب أن نبذله لندرك من لم يُختطف قبل أن يُختطف ؟ ونقلِّم أظافر من بَخْتَطِف أو يحاول أن بَخْتَطِف نشئنا أو شبابنا أو أحدا من مجتمعنا، وهذا هو جهاد المفكرين والعلماء والكتاب وواجب الوقت عليهم".