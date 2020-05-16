شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: ربط 6 مداخن لمحطة كهرباء شمال الجيزة إلكترونيا بشبكة رصد الانبعاثات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن الانتهاء من إنشاء محطة رصد لحظية متكاملة، لرصد ملوثات الهواء المحيط بمدينة الصف في محافظة الجيزة، حيث يوجد بمحافظة الجيزة عدد 9 محطات لرصد ملوثات الهواء المحيط، وبدخول محطة الصف أصبح عدد محطات الرصد بالمحافظة 10 محطات، وقد تم تركيب تلك المحطة أعلى مبنى مركز مدينة الصف.

وأوضحت ياسمين، فى بيان لها، أن ذلك يعد ضمن خطة وزارة البيئة بجهازيها بالتوسع فى نطاق أعمال الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط وزيادة عدد محطات الرصد اللحظى بها، ويأتى أيضا فى إطار تنفيذ تكليفات الحكومة وسعياً لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئى لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وبأنشاء تلك المحطة قد أصبح عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط 104 محطة على مستوى الجمهورية .

وفى سياق متصل، قالت وزيرة البيئة إنه في إطار جهود الوزارة لإحكام السيطرة علي الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبري، فقد تم الانتهاء من أعمال الربط الالكترونى لمنظومة الرصد الذاتي المستمر للانبعاثات لعدد (3) وحدات توليد طاقة تعمل بالدورة المركبة بعدد (6) مداخن بمحطة كهرباء شمال الجيزة التابعة لشركة القاهرة لانتاج الكهرباء حيث تم رصد عناصر كلا من (ثاني اكسيد الكبريت، أكاسيد النيتروجين، اول اكسيد الكربون، الاكسجين، درجة الحرارة، معدل التدفق، الضغط).

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وتم ربط الإشارات الخاصة بأجهزة الرصد لتلك العناصر، ومراجعة قراءات الاجهزة ومطابقتها مع قاعدة بيانات الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، وبهذا فقد وصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية 73 منشأة تمثل 331 مدخنة.

ولفتت ياسمين فؤاد، إلى أن الأعمال والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره ادت الى تحقيق نتائج إيجابية بمستوى جودة الهواء ومستوى الضوضاء بمختلف محافظات الجمهورية، تمثلت في انخفاض متوسط التركيز لبعض ملوثات الهواء الرئيسية بالقاهرة الكبرى خلال الفترة الماضية، كما ان تطبيق قرار الحظر المروري للمركبات أدى إلي أنخفاض مستويات الضوضاء لتكون متوافقة مع الحدود المقررة قانوناً في هذه الساعات في معظم المواقع.

وأكدت أن احداث التوازن بين الحفاظ على البيئة والتنمية هو التحدى الاكبر، الذى تقوم به كل وزارات البيئة فى العالم حيث انه على الرغم من انخفاض نسب تلوث الهواء فى العالم بصفة عامة ومصر بصفة خاصة الا ان الحفاظ على البيئة لن يقف عائقا امام التنمية وفهناك التنمية المستدامة التى تشجع على احداث التنمية فى كافة القطاعات مع الحفاظ على البيئة فى نفس الوقت .