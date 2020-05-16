شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: رفع 303 مليون طن مخلفات من الشوارع منذ بداية أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات بالوزارة، عن جهود المحافظات في رفع تراكمات القمامة، يؤكد نجاحها في رفع 3.3 مليون طن مخلفات صلبة من كافة الشوارع بالمدن والمراكز والأحياء والقرى والتخلص الآمن منها وذلك منذ بداية أزمة فيروس كورونا في مصر خلال الفترة من 18 مارس 2020 وحتى 14 مايو الجارى.

وقال شعراوى، في تصريحات صحفية، السبت، إن كمية المخلفات التي تم رفعها من إقليم القاهرة الكبرى وحده (القاهرة والجيزة والقليوبية) تقدر بقرابة نصف كمية التولد خلال تلك الفترة بحوالي 48 %، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة تصدرت النسبة الأكبر من رفع كميات المخلفات منها، حيث وصلت حوالى مليون طن مخلفات، بينما جاء محافظات الوادى الجديد وشمال وجنوب سيناء في أقل المحافظات في كمية المخلفات.

وكشف الوزير عن نجاح محافظة الجيزة في رفع 524 ألف طن مخلفات، والقليوبية 62 ألف طن، والإسكندرية 235 ألف طن، وبنى سويف 40 ألف طن، وجنوب سيناء 7125 طن، والغربية 114 ألف طن، وأسيوط 88 ألف طن، والسويس 14 ألف طن، والمنوفية 146 ألف طن، والشرقية 135 ألف طن، والإسماعيلية 51 ألف طن، والأقصر 28 ألف طن، والدقهلية 168 ألف طن، والمنيا 88 ألف طن، وأسوان 16 ألف طن، والفيوم 72 ألف طن، وقنا 30 ألف طن، وكفر الشيخ 65 ألف طن، والبحيرة 197 ألف طن، ومطروح 40 ألف طن، والبحر الأحمر 26 ألف طن، ودمياط 40 ألف طن، وشمال سيناء 9518 طن، وبورسعيد 28 ألف طن، والوادى الجديد 5 آلاف طن، وسوهاج 80 ألف طن.

وأشاد بالجهود التي تبذها الوحدات المحلية والأحياء والمراكز والمدن، وهيئتى نظافة وتجميل الجيزة والقاهرة في رفع تراكمات القمامة والمخلفات بصورة دورية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وكلف الوزير، المحافظين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع جميع المخلفات يومياً وموافاة الوزارة بتقرير يومى في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه يتم استغلال فترة حظر التجول وخلو الشوارع من المواطنين والسيارات في رفع تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع.

كما كلف المحافظين بالتنسيق مع مديرى الأمن لاستمرار السماح لسيارات جمع ونقل المخلفات للعمل أثناء فترات الحظر وتنشيط دور وحدات التدخل السريع الخاصة بمنظومة النظافة للمساهمة في حل المشكلات الطارئة الخاصة بمنظومة النظافة، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق اجراءات السلامة والصحة المهنية (ارتداء الكمامات والقفازات) على جميع العاملين بمنظومة المخلفات بمختلف مراحلها.

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