شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد مشروعات مدينتي المنصورة ودمياط الجديدتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يقوم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السبت، بزيارة لمدينتي المنصورة ودمياط الجديدتين، يتفقد خلالها عددًا من المشروعات، منها «سكن مصر»، و«JANNA»، وكورنيش المنصورة الجديدة، وغيرها من المشروعات. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 11,228

تعافي 2,799

وفيات 592

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