شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: 10 فنادق بالبحر الأحمر وجنوب سيناء تستوفي اشتراطات العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة السياحة والآثار، السبت، أن هناك مجموعة فنادق استوفت الضوابط الخاصة بالتشغيل والبالغ عددها ١٠ فنادق بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، كافة الاشتراطات المطلوبة للسلامة الصحية طبقًا للضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وذلك تمهيدًا لإعطائهم شهادة السلامة الصحية المعتمدة حتى يستطيعوا استقبال النزلاء المصريين.

وأوضح عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، في بيان، أن نتائج التفتيش والمراجعة التي قامت بها اليوم لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات السياحية المعنية، أسفرت عن أن ٧ من ١٠ فنادق تم مراجعتهم بمحافظة البحر الأحمر و٣ من ٥ فنادق تم مراجعتهم بمحافظة جنوب سيناء، استوفت جميع الاشتراطات والضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء وسوف يتم إعطائهم شهادة السلامة الصحية المعتمدة حتى يستطيعوا استقبال النزلاء المصريين.

وذكر أن باقي الفنادق التي تم فحصها بالمحافظتين حتى الآن وثبت عدم استيفائهم للاشتراطات سيتم توفيق اوضاعهم وإعادة عملية الفحص لهم لاحقًا.

وأشار ماجد فوزي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن هذه اللجان بدأت أعمال التفتيش أمس على الفنادق الموجودة بالمدن السياحية (البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان)، حيث تقدم إلى غرفة المنشآت الفندقية حتى الآن طلبات من ١٧٢ فندق لفحص ومراجعة التزامهم بهذه الضوابط تمهيدًا لإعادة التشغيل في حال التزامهم وحصولهم على الشهادة الصحية المعتمدة من قبل من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية.