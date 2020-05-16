شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 3 رحلات إلى مرسى علم قادمة من السعودية والإمارات وكندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، السبت، 3 رحلات طيران تقل المصريين العالقين في السعودية والإمارات وكندا، ضمن رحلات عودة المصريين من عدة دول لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر إخضاع العائدين للحجر الصحي بأحد فنادق مرسى علم لمدة 14 يومًا، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن فريقا طبيًا من الحجر الصحي سيقوم بتوقيع الكشف الطبي النهائي على الركاب المصريين العائدين للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكورونا، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا وتم السماح لهم بالمغادرة لمحافظاتهم.

وخصّصت صحة البحر الأحمر فريقا طبيا مجهز مدرب لمتابعة الحالة الصحية للمصريين والقيام بإجراءات الفحص الطبي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميًا صباحا ومساءً، والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا، وذلك طول مدة لإقامة ١٤ يومًا تحت إشراف طبي كامل، وذلك كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا.