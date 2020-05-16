شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل جامعة الإسكندرية» يستقبل 45 مصابًا بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد محمد إبراهيم، رئيس الفريق الطبي لمستشفى مدن جامعة الإسكندرية المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) في سموحة، إن المستشفى استقبل 45 مريضا جديدا من مصابي الفيروس، اليوم السبت.

وأوضح «إبراهيم»، لـ«المصرى اليوم»، أنه باستقبال الحالات الـ45 الجديدة تصبح الحصيلة الإجمالية للمصابين منذ بدء تشغيل المستشفى وحتى الآن 221 حالة، فيما تم خروج 9 مصابين جدد بعد تعافيهم من الفيروس ليصل إجمالي الحالات المتعافية 19 حالة.

وأضاف أنه بتشغيل مستشفى عزل جامعة الإسكندرية يصبح ثالث مستشفى عزل في المحافظة إلى جانب مستشفى العجمى المركزى والمدينة الشبابية في أبوقير شرق المدينة، لافتاً إلى أن المستشفى الجديد يعمل بطاقة ٥٧٠ غرفة عزل مجهزة، مضيفا أن مستشفي العزل في المدن الجامعية تضم 576 سريرا، بواقع 140 بدار الضيافة و147 في مبنى الوافدين والتي ستدخل الخدمة خلال أسبوعين كما يجري حاليا تجهيز وتأهيل 5 مباني بالمدينة الجامعية بنات بسموحة لاستقبال الحالات.