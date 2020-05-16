شكرا لقرائتكم خبر عن «مصطفى وعلي أمين» تصرف 450 ألف جنيه للأسر المتضررة من الأمطار بالزعفرانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، قيام مؤسسة مصطفي وعلى أمين الخيرية (ليلة القدر) بتحويل 450 ألف جنيه للأسر التي تضررت منازلهم جراء موجة الطقس السيئ التي ضربت قرية الزعفرانة بمدينة رأس غارب، منتصف شهر مارس الماضي.

وأشار محافظ البحر الأحمر، في بيان، إلى أن عدد الأسر المتضررة 45 أسرة، حيث سيتم توزيع المبلغ بالكامل على هذه الأسر، بحيث يتم صرف 10 آلاف جنيه لكل أسرة من مكاتب البريد الاثنين المقبل، وجارٍ ترميم المنازل المتضررة بالكامل من خلال مؤسسة مصر الخير.

ويأتي ذلك في إطار جهود وتوجيهات محافظ البحر الأحمر وتكليفه لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بالتواصل مع الجمعيات الخيرية لخدمة أبناء المحافظة بشكل عام، والمتضررين بشكل خاص، كما وجه المحافظ الشكر لمؤسسة مصطفي وعلى أمين الخيرية لجهودها المتواصلة في تقديم المساعدات المختلفة للمواطنين، مجددًا شكره لمؤسسة مصر الخير لقيامها بترميم المنازل المتضررة.