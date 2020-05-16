شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة القرآن الكريم تحتفل بليلة القدر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد محمد نوار رئيس الإذاعة خطة شبكة إذاعة القران الكريم للاحتفال بليلة القدر يوم 26 رمضان.
وقال محمد نوار بانه سيتم التركيز على المحاور التالية الاقتداء بما كان يفعله رسولنا الكريم في هذه الليلة .القاء الضوء على الفضائل والمنح الالهية التي يفوز بها يصاف هذه الليلة ويقول د. حسن مدني رئيس شبكة إذاعة القران الكريم ان الشبكة ستحتفل بليلة القدر كالتالي.
فترة مفتوحة على الهواء مباشرة مع الصائمين سيتم في بدايتها الحديث عن فض ليله القدر واللدعاء المستحب فيها وكيففية احيائها .إذاعة احتفالية دينية عن ليله القدر رنامج كتابات اسلامية الاسرة والمجتمع تطويع باقي البرامج للحديث عن المناسبة.
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