شكرا لقرائتكم خبر عن 120 برنامجا «أونلاين» لتحدي «حظر كورونا» في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية تدشين 120 برنامجا تفاعليًا للمواطنين عبر شبكة الانترنت «أونلاين» لمواجهة الحظر وللتعويض عن قرار غلق مراكز وأندية الشباب والرياضة، وذلك في إطار تفعيل القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يوم ١٩ مارس ٢٠٢٠ بشأن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ بإغلاق جميع مراكز الشباب والأندية الشبابية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على الأرواح.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، أن البرامج التفاعلية الـ120 تم تدشينها خلال الفترة من ٩ وحتى 15 مايو الجاري وحصدت ٤٥ ألف مشاهدة ليبلغ إجمالي عدد المشاهدات منذ انطلاق الأنشطة التفاعلية على الموقع الرسمي للمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية مع بدء الحظر إلى 410 الف مشاهدة.

وأضافت «صفاء» في تصريحات صحفية السبت أن الهدف من البرامج التفاعلية هو تفعيل جميع الأنشطة أونلاين لرفع الروح المعنوية وشغل أوقات الفراغ وحث المواطنين على البقاء في منازلهم واستمرارًا لما بدأته المديرية من تقديم محتوى متنوع من أنشطه وزاره الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية حيث يتم عرض برنامج يومي متكامل.

وأشارت إلى أنه بلغ اجمالي الأنشطة وورش العمل والتدريبات التي تم بثها على الموقع الرسمي خلال الأسبوع الأخير ١٢٠ نشاطا تفاعليًا وبلغت المشاهدات خلال تلك الفترة حوالى 45 الف مشاهدة حيث شملت البرامج ورش عمل تعليم عن بعد (تعليم كورشيه وصناعات غذائية وستان وتدوير المخلفات ) بعدد ١٥ ورشه عمل وبلغت عدد مشاهدات الورش ه آلاف مشاهدة وورشه عمل فن تشكيلي لتنفيذ زينه رمضان بلغت مشاهداتها ١٠٠٠ مشاهدة وتدريبات رياضيه خفيفة تحت شعار «اتمرن في البيت» تضمنت تدريبات رياضيه خفيفة للمرأة وكذا تدريبات لذوى الهمم والموهبة والبطل الأوليمبي في العاب التايكوندو والعاب القوى بلغت عدد التدريبات ٢٠ وتم بث اول بطوله كاراتيه اونلاين بمشاركة 30 لاعب وبلغت المشاهدات خلال ٤٨ ساعه 6 آلاف مشاهدة.

وتابعت: «جرى تنفيذ ورشه عمل تفاعليه لأندية الفتاه والمرأة بالبث المباشر على الموقع الرسمي للمديرية وتعليم للشمع قامت بتنفيذها منسقة المرأة بمركز شباب الأنفوشي وتم بثها على برنامج زووم بمشاركة ٢٧ محافظة فضلا عن فقرات الخيمة الرمضانية وبلغت مشاهداتها ٣٥ ألف مشاهدة لافتة إلى انه شارك في الخيمة الرمضانية كل من السورية ميرنا ملوحي ومشارك ببرنامج فويس كيدز أحمد السيسي وياسر قمر والشاعر رضا زايد والفنان خالد بيومي والنجمة بسمة عطا.

Advertisements