شكرا لقرائتكم خبر عن سكان عشوائيات زرزارة ومجاهد وجبل العفش يطالبون بسرعة تسليم مساكن الروضة بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب المئات من سكان المناطق العشوائية في أحياء زرزارة ومجاهد وجبل العفش بمدينة الغردقة، مسؤولي محافظة البحر الأحمر، بسرعة تسليمهم مساكن منطقة الروضة بديل العشوائيات بالبحر الأحمر، والتي تم الانتهاء من إقامتها بنسبة ١٠٠% منذ فترة كبيرة لأنهم يعيشون ظروف إنسانية صعبة وتم وعدهم بتسليم هذه المساكن أكثر من مرة.

وقال الأهالي إنهم ينتظرون منذ خمس سنوات الانتقال لهذه المساكن البديلة وتسليم منازلهم العشوائية لمدينة الغردقة. وناشد الأهالي، محافظ البحر الأحمر، ووزير الإسكان، سرعة إنهاء عملية التسليم للانتقال بعيدا عن العشوائيات.

كان المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، قد أكد في عدة زيارات للبحر الأحمر أن مشروعات المساكن البديلة لسكان المناطق العشوائية جاهزة للتسليم بعد أن تم الانتهاء منها بمدن البحر الأحمر بتكلفة تصل ٣٥٠ مليون جنيه.

ويشمل مشروع الروضة بالغردقة البيوت والوحدات السكنية البديلة للمباني غير الآمنة لكل من منطقة جبل العفش ومجاهد وزرزارة بمدينة الغردقة، حيث تم إنشاء 30 عمارة سكنية بها 600 وحدة، و250 بيتاً ملحق به فناء بإجمالي 850 وحدة، وتبلغ التكلفة الإجمالية المشروع حوالى 230 مليون جنيه، شاملة إمداد الموقع بالمرافق، ساهم الصندوق بحوالي 185 مليون جنيه منها.

ومن جانبه، أكد اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، أنه سيتم تسليم عدد من الوحدات السكنية والمنازل البديلة للعشوائيات بمشروع الروضة للمستحقين بالمناطق الأكثر خطورة بمنطقتي مجاهد وزرزارة عقب إجازة عيد الفطر.

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