شكرا لقرائتكم خبر عن تسيير 5 رحلات دولية استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، 5 رحلات طيران استثنائية، لإعادة المصريين العالقين بعدة دول في الخارج، بعد تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، 3 رحلات طيران، تتجه أحدهما إلى واشنطن بالولايات المتحدة الامريكية والأخرى إلى مدينة جدة بالسعودية، والي دبي بالامارات ، لإعادة العالقين هناك.

وتسير شركة إيركايرو رحلتي طيران أيضًا تتجهان إلى مدينة أبو ظبي بالإمارات، لإعادة المصريين العالقين هناك، ومن المقرر أن تعود رحلات مصر للطيران إلى مطار مرسى علم، بينما تعود رحلات اير كايرو إلى مطار سفنكس الدولى بغرب القاهرة.

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وتجري سلطات مطاري سفنكس ومرسى علم الدوليين، فحوصات طبية لجميع الركاب القادمين على متن الرحلات الجوية من الخارج، من قبل الحجر الصحي بالمطار، ويتم نقلهم بواسطة حافلات خاصة إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة المصرية لقضاء 14 يوما من العزل، للاطمئنان على خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت سلطة الطيران المدنى المصرية، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.