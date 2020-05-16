شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الأسنان: توفير مستلزمات الحماية من كورونا للأعضاء بأسعار مناسبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور هشام عبد الناصر، أمين الصندوق المساعد لنقابة أطباء الأسنان، إن لجنة إدارة الأزمات المُشكلة بالنقابة، مستمرة فى عملها لتوفير كافة مستلزمات الحماية لأعضاء النقابة، مشيرا إلى أن اللجنة خلال الفترة من الأربعاء 18 مارس الماضى حتي الأربعاء 6 مايو2020، وفرت مستلزمات وقاية وتم توزيعها من خلال النقابة العامة، للنقابات الفرعية لتوفيرها للأطباء علي مستوي الجمهورية.

وأوضح عبد الناصر، فى بيان اليوم، أن اللجنة وفرت خلال تلك الفترة 5700 علبة من الجلوفزات، بأسعار من 65 الي 90 جنية للعلبة، و300 علبة من الماسكات، بسعر 75 جنيه للعلبة، مشيرًا إلى أنه جارى توفير كميات أخرى بأسعار مناسبة، ومطابقة للمواصفات حفظا علي صحة أطباء الاسنان، كما وفرت اللجنة 300 "فيس شيلد"، و500 زجاجة من الكحول الطبى.

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وأضاف: كما تم توفير 800 كيس "اوفر جلوفز"، و400 كرتونة "نابكن"، و100 زجامة مطهر للأيدي، و400 علبة بنج أسنان، و200 بدلة عزل، فضلا عما تم توفيره عن طريق النقابات الفرعية بشكل مباشرة لحل الأزمة ومساعدة الأطباء من جاون طبي - كحول طبي - هاند جيل - ماسكات - اوفر هيد - اوفر شوز، رغم الصعوبات التي تواجه اللجنة في ظل الأزمة الحالية خاصة بنقل المستلزمات الطبية، والتى تم التغلب عليها بإرسال خطابات من النقابة لشركات الشحن ان ذلك من ضمن المبادرة وليس للتجارة.

ولفت إلى تطوع بعض أعضاء مجلس النقابة العامة، والنقابات الفرعية بتوصيل المستلزمات بسيارتهم الخاصة حتى تصل إلى الأطباء، مشيرا إلى وجود صعوبة فى توفير الماسكات لعدم توافر ماسكات مطابقة للمواصفات حتي الآن في السوق، حيث تم فحص أكثر من 10 عينات، ولم تطابق أي منهم المواصفات، مؤكدا أن اللجنة مستمرة فى العمل وتوفير المستلزمات للأطباء، بأسعار وجودة مناسبة حتى إنفراج الأزمة.