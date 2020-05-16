شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة التمريض تعلن وفاة 2 من أعضائها بسبب كورونا وارتفاع عدد الشهداء لـ 8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للتمريض، شهيدين من جنود الجيش الأبيض، شهداء الواجب الوطنى، هما: صفاء محمد على، والتى كانت تعمل بدار المعثور عليهم بمنطقة غرب الطبية بمحافظة الأسكندرية، وأحمد بدر، والذى كان يعمل بمستشفيات جامعة الزقازيق، وذلك إثر إصابتهم بفيروس كورونا أثناء عملهم، داعية أن يغفر الله لهما، وأن يلهم أسرهم الصبر، وأن يتقبلهما بين الشهداء.

ويرتفع عدد حالات الوفاة بين فريق هيئة التمريض بذلك إلى 8 حالات، وذلك بعدما نعت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، سادس شهيدة من جنود الجيش الأبيض، الشهيدة سهير حلمى، والتى تعمل بمستشفى الجراحة بالدمرداش، وذلك على إثر إصابتها بفيروس كورونا أثناء عملها بمستشفى الحجر الصحى بالعبور.

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كانت قد نعت النقابة العامة للتمريض، شهداء التمريض بالجيش الأبيض، الذين يبذلون الغالى والنفيس من أجل حماية المواطنين والبلاد من جائحة فيروس كورونا المستجد، هم: وفاة سهام محمد عبده، ضمن فرق التمريض بمحافظة الدقهلية، التى كانت تعمل بمركز الكلى والمسالك، ومحمد المحسناوى شهيد تمريض مستشفى النجيلة، ومن محافظة الغربية، ورابع شهيدة من جنود الجيش الأبيض، الشهيدة عطيات محمد عربود، والشهيدة الخامسة هى: ابتسام عبد الفتاح إبراهيم، أثناء عملها بالمستشفى، داعية الله أن يتقبلهم فى الشهداء وينزلهم منازل الصديقين.

من ناحية أخرى كانت قد أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، أن النقابة قررت دعم أعضائها لمن أُصيب من أفراد هيئة التمريض أثناء مواجهة فيروس كورونا بمبلغ ألفى جنيه (2000) لكل ممرض، وممرضة أُصيبوا أثناء عملهم، وصرف (20000) عشرين ألف جنيه لحالات الوفاة، مؤكده أنهم يستحقون الكثير كجنود الصحة، والجيش الأبيض لمواجهة الفيروس، موضحة أن عدد حالات الإصابة بلغ نحو 50 إصابة بأنحاء الجمهورية، ويتم متابعة حالتهم، ومنهم من تماثل الشفاء، بالإضافة إلى 3 حالات وفاة.