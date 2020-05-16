شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم طقس شديد الحرارة وأمطار رعدية جنوب الصعيد وسيناء والعظمى بالقاهرة 40 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد اليوم السبت، ارتفاعا ملحوظا بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسا حارا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما توقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقسا شديد الحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة والرياح تنشط أحيانا.

وليلا يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف أيضا ، و على شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

و من المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة ، تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء .

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجات، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجات، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

و شهد أمس الجمعة، استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، حيث ساد طقس حار على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة ، فيما شهدت السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا .

كما شهد شمال الصعيد طقس مشمس شديد الحرارة ، فيما شهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة مشمس والرياح تنشط أحيانا .