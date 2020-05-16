شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: رفع 3.3 مليون طن مخلفات من الشوارع خلال 55 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن نجاح المحافظات في رفع 3.3 مليون طن مخلفات صلبة من كافة الشوارع بالمدن والمراكز والأحياء والقرى والتخلص الآمن منها وذلك منذ بداية أزمة فيروس كورونا فى مصر خلال الفترة من 18 مارس الماضى وحتى 14 مايو الجارى ، وقال شعراوى أن كمية المخلفات التى تم رفعها من إقليم القاهرة الكبرى ( القاهرة والجيزة والقليوبية ) تقدر بقرابة نصف كمية التولد خلال تلك الفترة بحوالى 48 % .

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه وزير التنمية المحلية، من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات بالوزارة عن جهود محافظات الجمهورية لرفع تراكمات القمامة .

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وأضاف شعراوى، في بيان اليوم، أن محافظة القاهرة تصدرت النسبة الأكبر من رفع كميات المخلفات منها حيث وصلت حوالى مليون طن مخلفات ، بينما جاء محافظات الوادى الجديد وشمال وجنوب سيناء فى أقل المحافظات تولد للمخلفات .

وكشف شعراوى عن نجاح محافظة الجيزة في رفع 524 ألف طن مخلفات والقليوبية 62 ألف طن ، والأسكندرية 235 ألف طن ، وبنى سويف 40 ألف طن وجنوب سيناء 7125 طن ، والغربية 114 ألف طن وأسيوط 88 ألف طن والسويس 14 ألف طن والمنوفية 146 ألف طن ، والشرقية 135 ، والإسماعيلية 51 ألف طن والأقصر 28 ألف طن ، والدقهلية 168 ألف طن والمنيا 88 ألف طن وأسوان 16 ألف طن والفيوم 72 ألف طن وقنا 30 ألف طن ، وكفر الشيخ 65 ألف طن ، والبحيرة 197 ألف طن ، ومطروح 40 ألف طن ، والبحر الأحمر 26 ألف طن ، ودمياط 40 ألف طن وشمال سيناء 9518 طن وبورسعيد 28 ألف طن والوادى الجديد 5 آلاف طن ، وسوهاج 80 ألف طن .

وأشاد شعراوي بالجهود التى تبذلها الوحدات المحلية والأحياء والمراكز والمدن ، وهيئتى نظافة وتجميل الجيزة والقاهرة فى رفع تراكمات القمامة والمخلفات بصورة دورية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه أصدر توجيهات إلى المحافظين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع جميع المخلفات يومياً وموافاة الوزارة بتقرير يومى فى هذا الشأن ، مشيرًا إلى أنه يتم استغلال فترة حظر التجول وخلو الشوارع من المواطنين والسيارات فى رفع تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع ، كما تم توجيه المحافظين أيضاً بالتنسيق مع مديرى الأمن لاستمرار السماح لسيارات جمع ونقل المخلفات للعمل أثناء فترات الحظر وتنشيط دور وحدات التدخل السريع الخاصة بمنظومة النظافة للمساهمة فى حل المشكلات الطارئة الخاصة بمنظومة النظافة ، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق اجراءات السلامة والصحة المهنية (ارتداء الكمامات والقفازات) على جميع العاملين بمنظومة المخلفات بمختلف مراحلها.