شكرا لقرائتكم خبر عن غالبية القراء يستبعدون التزام المصريين بإجراءات الوقاية من كورونا خلال العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام " الخليج 365" باستطلاع آراء قرائه حول التزام المصريين بإجراءات الوقاية من كورونا خلال احتفالات العيد

فى سؤال بعنوان: هل تتوقع التزام المصريين بإجراءات الوقاية من كورونا خلال احتفالات العيد؟وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة :86 % أجابوا بلا مستبعدين التزام المصريين بإجراءات الوقاية من كورونا خلال العيد

فى حين أجاب 14% فقط من المشاركين فى بالاستطلاع بـ" نعم" معلنين توقعهم التزام المصريين بإجراءات الوقاية من كورونا خلال احتفالات العيد.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة خلال أيام عيد الفطر المبارك، مثلما حدث أيام عيد شم النسيم، فلن يسمح بتواجد المواطنين فى الحدائق والمتنزهات، ولا على ضفاف نهر النيل.

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وأضاف نور الدين، لـ"الخليج 365"، أنه سيتم غلق المتنزهات والحدائق، وغمرها بالمياه العكر غير المخصصة للشرب لمنع التجمعات بالإضافة إلى تكثيف التواجد الأمنى فى الشوارع لتوعية المواطنين بخطر التجمعات من انتشار فيروس كورونا، مطالباً المواطنين الاحتفال بأيام عيد الفطر المبارك فى المنازل وعدم النزول للشوارع.

وقال نور الدين: سيشهد مصيفى بلطيم ومطوبس، غلق للبوابات، وعدم السماح بالتواجد داخل المصيف والشواطئ، إلا للمقيمين بالمصيف ولن يتواجدون بالشواطئ، وتم تشكيل لجان وحملات من مهمتها مراقبة الشواطئ، لعدم السماح بالتجمعات على الكورنيش، ولن تشهد أيام عيد الفطر أى احتفالات لا فى الشوارع ولا فى الحدائق ولا فى المتزهات ولن يسمح بالرحلات النيلة.