سرعة الرياح 7 أمتار في الثانية.. البيئة: فرص التلوث متوسطة اليوم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، عن تفاصيل حالة جودة الهواء اليوم السبت، على مختلف محافظات الجمهورية.

ويتم تقسيم المستويات الثلاثة لنوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان (الأحمر ويرمز لمستوى نقاء منخفض يتراوح من 0 لـ3.3، والأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10).

السبت

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء جيدة على مناطق القاهرة الكبرى، حيث يبلغ مؤشر جودة الهواء 7.1 درجة.

وتبلغ سرعة الهواء على مدينة السادس من أكتوبر 6.6 متر في الثانية بينما يبلغ معدل الرطوبة 34.9%، بينما تبلغ سرعة الرياح على جنوب القاهرة 7.1 متر في الثانية ومعدل الرطوبة 28.8%.

كما تبلغ سرعة الرياح على وسط القاهرة 6.8 متر في الثانية وتصل الرطوبة إلى 31.9%، وتبلغ سرعة الرياح على القاهرة الجديدة 7.1 متر في الثانية ومعدل الرطوبة 35.3%.

2- الدلتا

تكون حالة الهواء متوسطة على مناطق الدلتا، حيث يبلغ مؤشر جودة الهواء 4.7 درجة.

وتبلغ سرعة الرياح على دمياط 6 أمتار في الثانية والرطوبة 61.7%، وعلى بورسعيد تصل سرعة الرياح إلى 5.6 متر في الثانية والرطوبة 46.8%.

كما تصل سرعة الرياح على البحيرة إلى 5.9 متر في الثانية والرطوبة 37.8%، بينما تبلغ الرياح على المنصورة 4.7 متر في الثانية والرطوبة 40.3%.

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3- الصعيد

تكون حالة الهواء جيدة على مناطق ومحافظات الصعيد، حيث يبلغ مؤشر جودة الهواء 5.8 درجة.

وتصل سرعة الرياح على الأقصر إلى 5.4 متر في الثانية والرطوبة 29.1%، بينما على أسيوط تصل الرياح إلى 3.4 متر في الثانية والرطوبة 22.1%.

كما تصل سرعة الرياح على الفيوم إلى 6.6 متر في الثانية والرطوبة 27.4%، وتكون سرعة الرياح على المنيا 5.6 متر في الثانية والرطوبة 25.9%.

4- شمال مصر

تكون حالة الهواء متوسطة على مناطق شمال مصر، حيث يبلغ مؤشر جودة الهواء 4.2 درجة.

وتصل سرعة الرياح على الإسكندرية إلى 6.2 متر في الثانية والرطوبة 39.4%، وتكون الرياح على العلمين 6.1 متر في الثانية والرطوبة 55.3%.

5- القناة

تكون حالة الهواء متوسطة على مدن القناة، حيث يبلغ مؤشر جودة الهواء 4.2 درجة.

وتصل سرعة الرياح على بورسعيد إلى 6.1 متر في الثانية، والرطوبة 69.8%، وتكون الرياح على الإسماعيلية 5.3 متر في الثانية والرطوبة 40.4%، وتكون على السويس 6.1 متر في الثانية والرطوبة 32.9%.

6- سيناء

تكون حالة الهواء متوسطة على سيناء، حيث يبلغ مؤشر جودة الهواء 3.4 درجة.

وتصل سرعة الرياح على جنوب سيناء إلى 2.7 متر في الثانية والرطوبة 25%، وتكون الرياح على شرم الشيخ 3 أمتار في الثانية والرطوبة 24.8%.

كما تصل سرعة الرياح على شمال سيناء إلى 3.9 متر في الثانية والرطوبة 32.2%، وتكون على العريش 2.8 متر في الثانية والرطوبة 42.5%.