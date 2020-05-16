أخبار مصر | الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. شديد الحرارة وأمطار على بعض المناطق

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. شديد الحرارة وأمطار على بعض المناطق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس اليوم السبت، لافتة إلى أنه يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس حار والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويسود شمال الصعيد طقس شديد الحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح تنشط أحيانا.

وبالنسبة لطقس ساعات الليل، فقد أشارت إلى أنه يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف أيضا، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة، تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 23 والعظمى 40

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 21 والعظمى 38

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 20 والعظمى 34

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 21 والعظمى 37

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 32

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 21 والعظمى 39

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 40

درجات الحرارة في السويس الصغرى 22 والعظمى 39

درجات الحرارة في العريش الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة في رفح الصغرى 19 والعظمى 33

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 24 والعظمى 37

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درجات الحرارة فى نخل الصغرى 23 والعظمى 40

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 26 والعظمى 38

درجات الحرارة في طابا الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 19 والعظمى 33

درجات الحرارة في الطور الصغرى 22 والعظمى 39

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 39

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 28 والعظمى 37

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 37

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 24 والعظمى 40

درجات الحرارة في بني سويف الصغرى 25 والعظمى 41

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 25 والعظمى 41

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 26 والعظمى 42

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 26 والعظمى 42

درجات الحرارة في قنا الصغرى 27 والعظمى 42

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 27 والعظمى 42

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 27 والعظمى 43

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 29 والعظمى 41

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 28 والعظمى 42

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 27 والعظمى 39

درجات الحرارة في أبورماد الصغرى 27 والعظمى 37

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 28 والعظمى 36

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 36