أخبار مصر | حوار بين "الريس فاروق" وأحد تماثيل الكباش (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر حوار بين "الريس فاروق" وأحد تماثيل الكباش (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"الريس فاروق" هو أحد كبار رؤساء عمال فقط المتخصصين في صيانة وترميم والتعامل مع الآثار الثقيلة، وشارك في مئات أعمال صيانة وترميم المسلات والتماثيل الضخمة، واليوم هو يضطلع بمهمة ثقيلة ألا وهي المشاركة في ترميم وإعادة تماثيل كباش معابد الأقصر لما كانت عليه.

وفي 35 وثانية شرح الريس فاروق لأحد التماثيل ما سيتم عليه من أعمال ترميم حيث قال مخاطبا أحد الكباش بلهجته الجنوبية المحببة، فألقى عليه التحية أولًا وأضاف: "إزيك يا أبو خالات"، ثم شرح له ما سيتم، موضحا: "حالتك الصحية غير كويسه، ودلوقيت هنعمل عملية تصحيح، هنعمل حبل ونرفعك ونحطك على مخدة بحيث تكون مستقيمة ونقوم بترميمك ثم نعيدك إلى مكانك مرة أخرى".

بهذه الكلمات الموجزة السريعة قال الريس فاروق ملخص عملية الترميم التي ستجرى لتماثيل الكباش والتي ستتم تحت إشراء خبراء ترميم المجلس الأعلى للآثار، وعمال فقط معروف عنهم المهارة وقد شارك الريس فاروق في رفع وإقامة مسلات صان الحجر ومسلة التحرير ومسلة العلمين وتماثيل الملك رمسيس في معبد الأقصر وغيرها من المشروعات الكبرى لوزارة السياحة والآثار.

ومن ناحيته، قال الدكتور مصطفى عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للترميم في وزارة الآثار أن عملية الترميم تتم على يد خبراء متخصصين، وستكون خطواتها كالتالي، أولًا تتم حاليا عمليات التجميع للأجزاء المتناثرة المتصلة ببعضها اتصالًا مباشرًا باستخدام البارات الغير القابلة للصدأ والتي تثبت بطرق ميكانيكية أو بمواد لصق مناسبة.

وأضاف عبدالفتاح، أنه في المرحلة التالية سيتم استكمال الأجزاء المفقودة بنوتات تتناسب وطبيعة الحجر مع مواد ربط مناسبة، والتي تتنوع طبقًا للهدف من الاستكمال وطبيعة مكانه في التمثال، ودورها الإنشائي.

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وعن طبيعة المواد المستخدمة قال عبدالفتاح إنها مواد آمنة ومناسبة لطبيعة الأثر، وتتراوح المواد الرابطة من الجير والتاجير المعالج أو الجراوت الجيري إلى استخدام مواد إضافية تضاف إلى المونات لتحسين خواص المونة ورفع كفاءتها.

وأضاف، أنه أحيانا تضاف مواد ذات خواص ميكانيكية عالية مثل الإببوكسيات بأنواعها، وأوضح أن الأمر تفاصيله كثيرة ومعقدة حيث تخضع عملية الترميم للعديد من البحوث والدراسات والقواعد والمواثيق الدولية لعمليات إعادة التجميع والاستكمال، وقدمنا هنا مختصرًا لما سيتم، وقد انتهينا من ترميم 6 كباش بالفعل.

وكانت الخليج 365 قد فجرت القضية، من خلال مجموعة الصور التي حصلت عليها، عن وجود بقايا ترميم بالأسمنت والطوب الأحمر في قواعد كباش معابد الكرنك، وهو ما أدى لتآكل قواعد تلك التماثيل، وتبين أن هذه التماثيل خلال أعوام 1970 إلى عام 1975 وأثناء إدخال مشروع الصوت والضوء في معابد الكرنك، قامت الإدارة الهندسية في ذلك الوقت برفع تلك الكباش ثم تمرير الأسلاك من أسفلها، وحشو قواعد التماثيل بالطوب الأحمر والأسمنت والزلط، خلال عمليات ترميم لها.

وحسب تصريحات للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أمس، فإن هذه المواد مخالفة لقواعد الترميم الحديث، وقد تفاعلت مع المياه الجوفية التي أدت إلى تدمير قواعد التماثيل بالكامل على مر سنوات اقتربت من الـ 50 عامًا، وعندما اتخذت اللجنة الدائمة للآثار المصرية قرارها بنقل 4 كباش منها إلى ميدان التحرير، وعندما بدأ النقل الفعلي وتم رفع الرديم، اكتشفت هذه الكارثة، وعلى الفور صدر قرار ببدء مشروع ترميم شامل للــ 29 تمثالًا.

وأشار، إلى أنه لولا قرار النقل كان من الممكن أن يتأخر الكشف عن هذه المخالفة أعوام أخرى، والآن يتم رفع الـ 29 كبشًا، على مخدات خرسانية معزولة، تعويضًا عن القواعد التي تآكلت بسبب الأسمنت والطوب، وأعلن أنه تم الانتهاء من 6 كباش بالفعل وجاري العمل في الـ 23 الباقين.