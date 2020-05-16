أخبار مصر | طريقة عمل الكشري المصري والسلطة الخضراء

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر طريقة عمل الكشري المصري والسلطة الخضراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لكِ سيدتي، اليوم السبت، مائدة رمضانية على الطريقة المصرية، حيث يستعرض موقع "الخليج 365" طريقة عمل فطار رمضان، وهو الكشري المصري والسلطة الخضراء على الطريقة المصرية الأصلية.

تحضير الكشري المصري:

نصف كيلو بصل مقطعًا شرائح

200 جرام أرز

٢٠٠ جرام عدس

١ كيس مكرونة مقصوصة

١ بصلة متوسطة مبشورة

٦ فص ثوم

٥٠٠ جرام طماطم معصورة

نص ملعقة صغيرة شطة

نص ملعقة صغيرة كمون

١ ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل اسود

١ ملعقة صغيرة خل

200 جرام حمص مسلوق

تحضير كشري المصري:

1_قومي بتحمير البصل في زيت حتى يصبح ذهبي اللون، ثم صفيه من الزيت واحفظيه جانبا.

2_استخدمي ٣-٤ ملعقة كبيرة من زيت تحمير البصل لتحمير البصل المبشور اضيفي العدس وقلبيه ١-٢ دقيقة، واضيفي ٣ كوب ماء واتركيه على النار حتى يكمل سوائه حوالي ٢٠ دقيقة

3-وأضيفي الأرز إلى العدس وأضيفي ٣ كوب ماء واتركيه على النار لمدة ١٥ دقيقة أو حتى يستوي الأرز

4-ارفعي العدس بالأرز من على انار، واسلقي المكرونة في ٣-٤ اكواب من الماء ثم ارفعيها من النار وصفيها من الماء

5-حمري المكرونة في ملعقة من زيت تحمير البصل، ثم ارفعيها من على النار واحفظيها جانبا في ملعقة من زيت تحمير البصل، حمري الثوم حتى تظهر رائحته.

6_أضيفي عصير الطماطم والشطة والكمون والملح والفلفل وقلبيها جيدا بعد التأكد من تماسك الصلصة.

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7- أضيفي الخل، في طبق تقديم، افردي المكرونة وفوقها العدس بالأرز ثم البصل وانثري فوق الطبق الصلصة. قدميه مع الحمص.

تحضير سلطة الخضرا

طماطم

بصله

خيارتان

كوب صغير من البقدونس

كوب صغير من النعناع الطازج

مِلعقة صغيرة من عصير الليمون

فلفل أسود

ملح

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

تحضير السلطة الخضراء

نقطع البصل إلى قطع صغيرة أو كبيرة حسب الرغبة، نقشر الخيار ونقطعه إلى مربعات، نفرم البقدونس ونقطع الطماطم ونضفها إلى باقي الخضار، ونضيف عصير الليمون وزيت الزيتون والملح والفلفل الأسود إلى الخضار، ونقلب المكونات جيدا، ونضعهم في صحن التقديم.

