شكرا لقرائتكم خبر عن «ممرضات عزل ملوي» يودعن المصابين بـ«البلالين» والحلوى ولافتات الدعاء بالشفاء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت 10 ممرضات بمستشفى الحجر الصحي بملوي، إقامة احتفالية مع المصابين من الأطفال وكبار السن، عقب انتهاء فترة عملهم بالمستشفى والحصول على إجازة 15 يوما، وتعافي 5 مصابين من المرض، حيث رفعن لافتات «أنت أقوى من كورونا» ودعاء «اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا»، بجانب البلالين الملونة والحلوى.

بدأت الفكرة قبل يومين من انتهاء مدة عملهم بالمستشفى وإعلان سلبية عيناتهم وعدم إصابتهم بالوباء، فاجتمعت 10 ممرضات، وممرض واحد، وقرروا إقامة احتفالية كبيرة للمصابين وإعادة الفرحة والسعادة على وجوه المصابين، وطرح الأمر على الدكتور محمد فتحي، مدير المستشفى، الذي رحب بالفكرة.

وتم الاتفاق على شراء مستلزمات الاحتفالية، وتكليف كلا من الممرضتان فاطمة محمد أبوطوق، وزهرة عبدالفتاح، بكتابة اللافتات، واختيار عبارات تشمل الدعاء «اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأعف عنا»، و«أنت أقوى من كورونا»، «يا صديقي ثق تمام أن الله ما أحزنك إلا ليسعدك، وما ابتلاك إلا ليحبك»، و«إن الله لا يخيب عبدا تفاءل به خيرا».

في حين قامت زملائهن بإعداد الحلوى والجاتو، ونفخ البالونات، وكتابة عبارات عليها، إهداء من الجيش الأبيض بمستشفى عزل ملوي، عقب ذلك تم ارتداء الزى الواقي، والتجول داخل أقسام المستشفى لمقابلة المصابين من الأطفال وكبار السن وأيضا المتعافين من الوباء، والتقاط الصور التذكارية معهم.

قالت نرمين يسري، وفاطمة محمد أبوطوق، وزهرة عبدالفتاح، إن الاحتفالية نالت إعجاب الجميع، وإعادة الفرحة والسعادة على وجوه المصابين، ومشاركة المتعافين، مؤكدين أنهن سوف يتقدمن بطلبات تطوع لفترة ثانية داخل المستشفى للمساهمة في علاج المصابين.

وضمت قائمة الشرف من طاقم التمريض، فاطمة محمد أبوطوق، ومنار على عبدالمنعم، وزهرة عبدالفتاح، وصابرين رجب، وآلاء أحمد، ومها ناجي أبوخشبة، ودعاء على سيد، وأسماء نصر الدين، ودعاء عاطف، ونرمين يسري، والممرض احمد فتحي.

«ممرضات عزل ملوي» يودعن المصابين بالبالونات والحلوى ولافتات الدعاء بالشفاء

«ممرضات عزل ملوي» يودعن المصابين بالبالونات والحلوى ولافتات الدعاء بالشفاء

«ممرضات عزل ملوي» يودعن المصابين بالبالونات والحلوى ولافتات الدعاء بالشفاء

«ممرضات عزل ملوي» يودعن المصابين بالبالونات والحلوى ولافتات الدعاء بالشفاء

«ممرضات عزل ملوي» يودعن المصابين بالبالونات والحلوى ولافتات الدعاء بالشفاء

«ممرضات عزل ملوي» يودعن المصابين بالبالونات والحلوى ولافتات الدعاء بالشفاء

«ممرضات عزل ملوي» يودعن المصابين بالبالونات والحلوى ولافتات الدعاء بالشفاء

«ممرضات عزل ملوي» يودعن المصابين بالبالونات والحلوى ولافتات الدعاء بالشفاء

«ممرضات عزل ملوي» يودعن المصابين بالبالونات والحلوى ولافتات الدعاء بالشفاء

«ممرضات عزل ملوي» يودعن المصابين بالبالونات والحلوى ولافتات الدعاء بالشفاء

«ممرضات عزل ملوي» يودعن المصابين بالبالونات والحلوى ولافتات الدعاء بالشفاء

«ممرضات عزل ملوي» يودعن المصابين بالبالونات والحلوى ولافتات الدعاء بالشفاء

«ممرضات عزل ملوي» يودعن المصابين بالبالونات والحلوى ولافتات الدعاء بالشفاء