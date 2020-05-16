شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم «حامل» في السادس.. خروج 8 حالات من «عزل قها» بعد الشفاء من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الفريق الطبي بمستشفى الحجر الصحي بقها، بمحافظة القليوبية، خروج ٨ حالات من المستشفى بعد ورود نتائج تحاليلهم التي تؤكد تعافيهم من فيروس كورونا. ومن بين حالات الخروج الدكتورة ريهام نافع اخصائية العلاج الطبيعي بمستشفى حميات بنها، والتي وجهت لها الصفحة الرسمية للمستشفى على الفيس بوك رسالة نصها «نبارك لها تمام الشفاء وعقبال جميع الزملاء من الأطباء والتمريض والعمال وبقية المرضى وان يحفظ الله مصرنا الحبيبة». كما تضمنت حالات الخروج والشفاء سيدة حامل في الشهر السادس. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 11,228

تعافي 2,799

وفيات 592

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