شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقس الـ72 ساعة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٧٢ ساعة المقبلة، والتي يسود فيها البلاد أجواء شديد الحرارة لتأثرها بامتداد منخفض السودان.

وعن طقس السبت يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية، والطقس ليلاً لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال وجنوب الصعيد، والرياح تنشط أحياناً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، نشطة على جنوب الصعيد.

وتشهد البلاد أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة ( 40 % تقريباً )، خفيفة إلى متوسطة رعدية أحياناً على شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ( 50: 60 % تقريباً)، وذلك على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من اليوم.

ويشير الخبراء إلى أن السواحل الشمالية للبلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على غرب البحر المتوسط فيما تتأثر القاهرة وباقي الأنحاء بامتداد منخفض السودان.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية وعلى الأحمر شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «40 – 23»، الإسكندرية «32– 21»، قنا «42- 27»، الأقصر «42 – 27»، أسوان «43 – 27» .

وتتصاعد درجات الحرارة غداً الأحد ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وهناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الغربية، خفيفة إلى متوسطة رعدية أحياناً على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى، رعدية على الوجه البحري، متوسطة على بعض المناطق رعدية أحياناً قد تصل لحد السيول على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

والرياح معتدلة على معظم الأنحاء تنشط أحياناً على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون:

القاهرة الكبرى «42 – 25»، الوجه البحري «42 – 23»، السواحل الشمالية الغربية «34 – 21»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «32 – 21»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «40 – 23»، شمال الصعيد «42 – 25»، جنوب الصعيد «43 – 27» درجة مئوية.

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وتواصل درجات الحرارة ارتفاعها الاثنين ليسود طقس شديد الحرارة على كافة الانحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية .

والأمطار خفيفة رعدية احيانا على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى، متوسطة رعدية احيانا تصل لحد السيول على بعض المناطق على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد .

والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة وشمال وجنوب الصعيد .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون:

القاهرة الكبرى «43 – 26»، الوجه البحرى «43 – 26»، السواحل الشمالية الغربية «35 – 21»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «33 – 21»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «39 – 24»، شمال الصعيد «43 – 26»، جنوب الصعيد «44 – 28» درجة مئوية.