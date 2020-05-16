إزالة سور أمام مبنى قسم شرطة ثان مدينة سوهاج لتحقيق السيولة المرورية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أزالت مديرية أمن سوهاج، السور الذي أقامته أمام مبنى قسم شرطة ثان مدينة سوهاج في أوقات الانفلات الأمني عقب ثورة 25 يناير، لحماية القسم وتأمين العمل بداخله، وذلك بهدف تحقيق السيولة المرورية بشارع (أسيوط / سوهاج الرئيسى)، والذى يشهد حالات زحام واختناق مرورى وبخاصة في أوقات الذروة.

وعلمت «المصري اليوم» من أحد القيادات الأمنية بسوهاج، أن عملية إزالة السور جرت بالتنسيق مع اللواء طارق الفقى، محافظ الإقليم، حيث كان قد جرى تحديد حرم أمني أمام القسم لحمايته وقت أحداث الانفلات الأمني التي أعقبت ثورة 25 يناير، وجرى إقامة السور لتحديد هذا الحرم، ولكنه تسبب في ضيق الحارة المتجهة بها السيارات إلى الجنوب من طريق (أسيوط / سوهاج)، وكان يتسبب في حدوث حالات زحام للسيارات المارة بالطريق وبخاصة في أوقات الذروة، مما استدعى إزالته وعودة الوضع إلى مكان عليه، وتحقيق السيولة المرورية على الطريق، وخاصة مع استقرار الحالة الأمنية وقوتها بالمحافظة وعدم وجود ما يعكر صفوها.

وأشاد أهالي مدينة سوهاج، بقرار الأجهزة الأمنية بإزالة السور، وما سيحققه ذلك من توسعة للطريق، وتحقيق سيولة مرورية، واختفاء الزحام المرورى من حارة الطريق التي كان مقام عليها السور.

إزالة سور أمام مبنى قسم شرطة ثان مدينة سوهاج لتحقيق السيولة المرورية

إزالة سور أمام مبنى قسم شرطة ثان مدينة سوهاج لتحقيق السيولة المرورية