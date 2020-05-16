شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد: 298 مخالط لمصابين بكورونا أنهوا فترة العزل المنزلي ‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن إنتهاء مدة العزل المنزلي ل ٥٣ مواطن من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي. وقال الزملوط ان اجمالى المخالطين للحالات المصابة والذين انهوا فترة الحجر الصحى داخل منازلهم بلغ 298 فرد حتى الان ويتم متابعتهم اولا باول . وأضاف الزملوط أنه جرى التنسيق بين مدير أمن المحافظة وعمد ومشايخ القرى ورؤساء الاحياء والمدن لتشديد إجراءات العزل المنزلي لمخالطي مصابي فيروس كورونا وإلزامهم بالبقاء بالمنازل واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. وأشار إلى تحرير محاضر لمن لم يلتزموا بالبقاء في منازلهم طوال الفترة الخاصة بالحجر الصحي وسيتم تخصيص عزل إجباري لهم داخل المستشفيات، لافتًا إلى توفير كافة الاحتياجات الخاصة بالأسر المخالطة وتدبير كافة متطلباتهم لمنعهم من الخروج من المنازل كما جرى صرف إعانات مالية ومادية لأسر الحالات المصابة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 11,228

تعافي 2,799

وفيات 592

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