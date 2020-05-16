شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 48 بالوادي الجديد‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمدينة الخارجة ليرتفع اجمالى عدد المصابين إلى 48 حالة توفي منهم 4. وشدد الزملوط على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى. وأضاف أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يوما ً لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائي المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 11,228

تعافي 2,799

وفيات 592

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