شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسي علم يستقبل رحلة تقل 152 عائدا من الكويت وإخضاعهم لفحص طبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مرسي علم الدولي جنوب البحر الأحمر، مساء الجمعة، رحلة طيران قادمة من مطار الكويت والتي أقلت عددا من المصريين العائدين من الإمارات وذلك حسب جدول التشغيل المعلن بالمطار لاستقبال المصريين العائدين من عدة دول عربية وأجنبية طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران وأقلت 152 راكب مصري.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر انه سيتم إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم وتجهيز فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم بمدينة مرسي علم للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساءا والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة لإقامة ١٤ يومًا.

وأكد أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر انه تم تخصيص اتوبيسات سياحة لنقل الركاب المصريين العائدين إلى فندق الحجر الصحي بمرسي علم عقب وصولهم منعا للتكدس وتقسيمهم إلى مجموعات حتى نقلهم إلى مقر اقامتهم بفنادق الحجر الصحي بمرسي علم وذلك بمرافقة قوة تأمين من سيارات الشرطة وذلك بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر الامنية