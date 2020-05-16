شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 22 من «فرصة ثانية».. النيابة تخلي سبيل مدحت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الحلقة 22 من مسلسل «فرصة ثانية» بذهاب ملك إلى زياد في مدفن ريهام، لتخفف عنه الإحساس بالذنب حيث أكدت له أن ليس له ذنب في انتحار ريهام وطلبت منه الذهاب لمكان عام للتحدث وبالفعل وافق ولكن بعد وصولهما، انسحب زياد ورفض الحديث معها.

أما والد مدحت والمحامي الخاص به فأقنعوا أحد العاملين في المخزن بالاعتراف بأنه صاحب البضاعة المضبوطة في المخزن مقابل المال، لذلك ذهب واعترف على نفسه أمام النيابة، الأمر الذي جعل النيابة تخلي سبيل مدحت، الذي تلقى درسًا وراجع حساباته فيما يخص علاقته بوالده وزوجته مريم.

وبعد اتفاقهما على الإنجاب، ذهبت زوجة سامح للطبيب لمعرفة سبب التأخر ليصدمها، أن موانع الحمل التي ظلت تتناولها لسنوات متتالية سببت لها مشاكل في الإنجاب.

ومن ناحية أخرى اتفق كمال وشيرين على الخروج لتناول الغداء، ولكن قبل أن يخرج كمال من مكتبه فاجئه خالد بزيارته وأخبره بحقيقة شيرين وأنها لا تحبه لأجله بل لأجل مستواه الاجتماعي.

مسلسل فرصة ثانية من بطولة ياسمين صبري وأحمد مجدي وهبة مجدي وأيتن عامر وإدوارد ودياب ومحمود البزاوي وأشرف زكي وهبة عبدالغني وابتهال الصريطي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.

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