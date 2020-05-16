شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مطالب لنقابة الأطباء بعد زيادة أعداد الإصابات بكورونا بين الفرق الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت النقابة العامة للأطباء، وجود مشكلة ظهرت فى الأيام الأخيرة تكمن فى زيادة أعداد الإصابات بين الفرق الطبية بفيروس كورونا، وتأخير نقل الأطباء وأعضاء الفريق الطبى المصابين لمستشفيات العزل، مما يترتب عليه التأخير فى عزلهم وكذلك فى تلقى الرعاية الطبية اللازمة، وحددت نقابة الأطباء، 3 مطالب أساسية من وزارة الصحة، هى أولا: تخصيص مستشفى أو أكثر، لعزل أعضاء الطواقم الطبية المصابين بالفيروس، مشيرة إلى أن سرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها أثر كبير فى سرعة الشفاء.

ثانيا: سرعة فتح مستشفيات عزل جديدة بمختلف المحافظات طبقا لمؤشر الإصابات بكل محافظة.

ثالثا: زيادة أماكن الحجر غير العلاجية مثل المدن الجامعية مع سرعة تجهيزها لتتلائم مع المعايير المطلوبة لذلك، وفى حالة عدم كفاية عددها أو تجهيزاتها، نقترح التعاقد مع بعض الفنادق لذلك.

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وكانت قد شهدت الأيام القليلة الماضية، قفزة فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بين الأطقم الطبية العاملة بالمستشفيات، بشكل دفع نقابة الأطباء إلى التحذير من استمرار تلك المعدلات التى بدورها تقلل من قوة الفرق المواجهه لهذا الوباء، مطالبة باتباع أقصى درجات سبل توفير الحماية للفرق الطبية التى تتصدر الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن والمواطنين من هذا الوباء.

وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، فى تصريحات سابقة لليوم السابع، إن إجمالى الإصابات بين الأطباء كسر حاجز الـ230 إصابة، و10 وفيات، وذلك بعد إعلان إصابة الفريق الطبى بمستشفى الزهراء الجامعى، حيث بلغت أعداد الإصابة فى الزهراء 49 إصابة بين الأطباء، من إجمالى 143 إصابة بالفريق الطبى بالمستشفى.