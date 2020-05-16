شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقى نفسك من مخاطر انفجار أسطوانة البوتاجاز؟.. الحماية المدنية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت الإدارة العامة للحماية المدنية، إرشادات وتعليمات يجب اتباعها للوقاية من مخاطر أسطوانات البوتاجاز كحدوث تسرب للغاز أو وقوع انفجارات، وذلك لمنع وقوع أى ضحايا أو مصابين، منها أنه فى حالة تسرب الغاز يتم تهوية المكان جيداً، وعدم إشعال أى وسيلة إلا بعد التأكد من وقف التسرب وتهوية المكان.

وتابعت، يجب استخدام قطعة قماش مبللة لقفل محبس الأسطوانة ثم نقلها لمكان جيد للتهوية، ويجب فحص مفاتيح مواقد الطهى باستمرار للتأكد من عدم وجود تسريب، ولا تقم بتعريض الأسطوانة لحرارة الشمس لفترات طويلة وتجنب تخزينها داخل المنازل.

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وتؤكد الحماية المدنية أنه يجب على المواطنين فى حالة وجود حريق إغلاق الأسطوانة وفصلها عن الجهاز وإبعادها خارج الشقة، ويتم فحص التسرب لأسطوانة الغاز بعد تركيبها بواسطة رغوة الصابون وليس بواسطة أعواد الثقاب، كما يجب الاستعانة بفنى متخصص فى حالة استبدال منظم وخراطيم الغاز عند تلفها أو بشكل دورى كل عام.

وشددت إدارة الحماية المدنية، أنه للوقاية من أخطار تسرب الغاز يجب وضع الأسطوانة بعيداً عن المواد المشتعلة كالوقود ومواقد التسخين ويجب عدم وضعها داخل إناء من الماء الساخن، كما يفعل البعض ووضعها على قاعدة مناسبة مرتفعة عن الأرض لوقايتها من الرطوبة، ويجب إغلاق الأسطوانة فور الانتهاء من الاستخدام أو عند ترك المنزل.