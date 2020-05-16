شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بالقومى للبحوث يقدم 7 نصائح للتغذية الصحية فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسن حسونة أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث ، إن الصيام يعتبر فرصة جيدة للجسم للتخلص من الدهون الزائدة في الدم والتخلص من نواتج هضم المواد البروتينية وتزداد أهمية الصيام في تحديد كمية الغذاء لعدم زيادة وزن الجسم ، وقدم الدكتور حسن حسونة عدد من النصائح للمحافظة على وزن الجسم وعدم حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمى في أول أيام عيد الفطر.

وأضاف أنه يجب اتباع بعض النصائح الغذائية كما يلى:

1-مراعاة التدرج في التحول من وجبات رمضان الى وجبات العيد وذلك بتنظيم مواعيد تناول الوجبات الغذائية خصوصا وجبة الأفطار لتأهيل المعدة لاستقبال الطعام وجعل وجبة الغداء في وقت العصر وتأخير وجبة العشاء.

2- تناول وجبات خفيفة وبكميات صغيرة فمثلا في وجبة الأفطار يفضل تناول كوب من اللبن خالى أو قليل الدسم وقطعة جبن قليل الدسم وبعض الخضروات مثل الخيار أو الخس وربع رغيف خبز أسمر.

3- يجب عدم تناول الطعام بسرعة ويجب مضغ الطعام جيدا لأعطاء المعدة الفرصة حتى لا يحدث اضطراب وتلبك وحتى تسهل عملية الهضم.

4 -عدم الإفراط في تناول الحلويات صباح يوم العيد حيث يتميز عيد الفطر بحلوى الكعك والبسكويت و الغريبة والبتى فور وجميعها أغذية عالية في محتواها من الدهون والسكريات ومصدرعالى للطاقة.

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وتختلف السعرات الحرارية باختلاف حشو الكعك تحتوي الكعكة الواحدة من كعك العيد في المتوسط على حوالى 200 سعر حرارى وتزيد في حالة الكعك المحشو بالمكسرات والعجمية، أما قطعة الكعك بالتمر فتحتوي على 180 سعر حراري تقريبا وقطعة الغريبة تحتوي على 150 إلى 160 سعرًا حراريًا، ويعتبر بسكويت النشادر اقل حلوى العيد في السعرات الحرارية، حيث يحتوي على حوالى 50 إلى 80 سعرًا حراريًا ويجب تحديد كمية حلوى العيد المتناولة فيكفى تناول 2-3 قطع طوال اليوم.

5-يجب اختيار حلوى العيد الصغيرة في الحجم والوزن وذلك لتقليل المأخوذ من المكونات الدسمة والمركزة الطاقة كما في الغريبة والكعك حيث يؤدى الإكثار من حلوى العيد الى ارتفاع دهون وسكر الدم وامراض القلب، كما يجب الحذر من تناول حلوى العيد المصنوعة من الزيوت الهدرجة لخطورتها على الصحة.

6 - من العادات الغذائية المصرية تناول الأسماك المملحة في وجبة الغداء أول يوم العيد فيجب الشراء من المحلات حسنة السمعة والتي تخضع للإشراف والرقابة الصحية .

ويفضل تناول الرنجة لتعرضها للتدخين والمعاملة الحرارية. ويجب إضافة الليمون وتناول البصل الأخضر .

7-يفضل في أيام العيد تناول الترمس المنبت والحلبة المنبتة لفوائدها الغذائية والصحية كما يجب الأكثار من شرب الماء وتناول الخضروات والفواكه ذات المحتوى العالى من المياه مثل الخيار والخس والجرجير والبطيخ والكانتلوب وكذلك الفاكهة ذات المحتوى العالى من البوتاسيوم مثل الأفوكادو والموز والبرتقال.