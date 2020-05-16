شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الأسنان: صرف دعم للمصابين بفيروس كورونا من أعضاء النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن النقابة تلقت حتى الآن بلاغات بإصابة 7 من أعضائها بفيروس كورونا حتى الآن، مشيرا إلى وجود حالة وفاة واحدة لطبيب أسنان، موضحا أن النقابة خصصت رقما على الواتس آب هو: 01061551450 لتواصل الأعضاء مع النقابة للإبلاغ عن حالات الإصابة والوفاة، وأوضح عبد الهادى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مجلس النقابة قرر خلال اجتماعه الأخير صرف دعم لأسر شهداء كورونا من أطباء الأسنان، 50 ألف جنيه، بجانب ما تقرر صرفه من قبل اتحاد نقابات المهن الطبية بقيمة 50 ألف جنيه أيضا، بالإضافة إلى صرف الاتحاد 20 ألف جنيه لحالات الإصابة بالفيروس.

وأكدت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أن تعاون أعضائها مع فريق العمل بالمستشفيات، من أجل الوصول إلى بر الأمان، فى ظل هذه الظروف التى تشهدها مصر، الخاصة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، هو دور لا يمكن أن يتوانى عنه أطباء الأسنان، مشيرة إلى أنهم الأكفأ والأقدر على مراقبة الالتزام ببروتوكولات مكافحة العدوى بحكم طبيعة عملهم بين كافة أفراد الطاقم الطبى، مطالبة أعضائها بعدم المشاركة بالعمل تحت أى ظرف دون استعمال أدوات الوقاية من العدوى كاملة.

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وشكلت النقابة العامة لأطباء الأسنان، غرفة لإدارة الأزمة، تضم أعضاء هيئة المكتب "الدكتور محمد بدوي الأمين العام، الدكتور هشام عبد الناصر أمين الصندوق المساعد، الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام المساعد، الدكتور حسين عبد الهادى أمين الصندوق، ومن أعضاء المجلس: الدكتور محمد علاء، والدكتور إيهاب هيكل، وذلك لاستقبال شكاوى الأعضاء الخاصة بنقص المستلزمات الوقائية.