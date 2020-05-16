شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: 2 مليار جنيه تكلفة توصيل التيار لمنطقة "برنيس" بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بتكلفة بلغت حوالى 2 مليار جنيه اقتربت الشركة المصرية لنقل الكهرباء من إنهاء خطة قصيرة المدى لم تتجاوز مدتها الـ 6 أشهر لتوصيل التيار الكهربائى لمنطقة برنيس بالبحر الأحمر لتغذية المنطقة بالكامل، الأمر الذى سيدفع عجلة الاستثمار للأمام، حيث من المقرر أن يتم إنشاء خط بطول 300 كيلو متر و4 محطات محولات قدرة 60 ميجا فولت أمبير للمحطة الواحدة.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء أطلقت تجارب تشغيل الخط الكهربى القصير/ مرسى علم جهد 220 ك.ف بطول 150 كم وعدد 2 محطة متنقلة بمرسى علم جهد 220/22/22 ك.ف وبسعة مقدارها (60) م.ف.أ للوحدة الواحدة، ويتم لأول مرة ربط مرسى علم بالشبكة الكهربائية القومية، وذلك فى وقت قياسي لم يتعدى الـ6 أشهر.

وقال المصدر، إنه يتم حاليا استكمال أعمال توصيل التيار الكهربى من خلال الشبكة القومية لمنطقة الساحل الجنوبى الشرقى للبحر الأحمر بدءاً من القصير وانتهاءاً بمنطقة برنيس مروراً بمرسى علم، الأمر الذى تطلب إنشاء خط هوائى مزدوج الدائرة جهد 220ك.ف وبطول 295 كم وباستثمارات بلغت حوالى (970 مليون جنيه مصرى)، بالإضافة إلى تركيب عدد (4) وحدات متنقلة جهد 220/22/22 ك.ف بواقع وحدتين بكل من موقعى مرسى علم وبرنيس وبسعة مقدارها (60) م.ف.أ للوحدة الواحدة، وبلغت إجمالى تكلفة هذه الوحدات حوالى 180 مليون جنيه.

وأوضح المصدر، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء أعدت خطة لتوصيل التيار الكهربائي لمنطقة برنيس بالبحر الأحمر، والتى تضم أكبر قاعدة عسكرية للقوات المسلحة بالبحر الأحمر، كاشفا أن الخطة تتضمن إنشاء خطوط نقل ومحطات محولات بتكلفة تصل إلى 2 مليار جنيه.

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وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك 4 شركات من القطاع الخاص سيتولون إنشاء الخطوط ومحطات المحولات فى مدة زمنية لن تتجاوز الـ6 أشهر، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء خط جهد 220 بطول 300 كيلو متر سيبدأ من منطقة القصير مرورا بمرسى علم وحتى منطقة برنيس.

وأشار المصدر إلى أن هناك تعليمات مشدده من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء للشركات الـ3 المنفذة بضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروع والانتهاء منه بالكامل فى موعد أقصاه يوليو المقبل، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من المشروع سيتم توصيل التيار الكهربائي لأى مواطن أو مستثمر بمنطقة برنيس.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتح قاعدة برنيس العسكرية، بحضور عدد من أصحاب السمو والجلالة والفخامة من ضيوف مصر وعدد من وزراء الدفاع للدول الشقيقة والصديقة والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والتى تعد إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية، والتى تم إنشاؤها فى إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية لتعلن جاهزيتها لكافة المهام التى توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى، ولتعكس فلسفة القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة فى بناء قواعد عسكرية تكون مرتكزاً لانطلاق القوات المسلحة المصرية لتنفيذ أى مهام توكل إليها بنجاح.

وتعد قاعدة برنيس العسكرية التى تم إنشاؤها فى زمن قياسى خلال أشهر معدودة لتكون إحدى قلاع العسكرية المصرية على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى بقوة عسكرية ضاربة فى البر والبحر والجو، ارتباطاً بمختلف المتغيرات الإقليمية والدولية مما يعزز التصنيف العالمى للقوات المسلحة المصرية بين مختلف الجيوش العالمية.