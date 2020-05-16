شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: استمرار طرح 20% من مقاعد القطارات المكيفة عبر الإنترنت والموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت هيئة السكة الحديد استمرار طرح حجز 20% من مقاعد القطارات المكيفة عن طريق موقع الهيئة على الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول، خلال فترة تشغيل عيد الفطر، تيسيراً على جمهور المسافرين والحد من الزحام أمام الشبابيك.

وتبدأ هيئة السكة الحديد حجز تذاكر القطارات الإضافية التى تقرر الدفع بها خلال فترة تشغيل عيد الفطر ابتداء من غد الأحد، حيث تقرر أن يكون الحجز عليها قبل السفر ب 24 ساعة.

وتقوم هيئة السكك الحديدية الحديد بتشغيل عدد 6 قطارات إضافية على خط القاهرة أسوان وبالعكس بواقع 4 قطارات مكيفة وقطارين مميزين خلال الفترة من 18 مايو إلى 4 يونيه 2020 ليصبح إجمالى عدد القطارات الشغالة على خطوط الهيئة على الوجهين القبلى والبحرى 722 قطارا.

Advertisements

وكانت هيئة السكة الحديد، أكدت أن جداول التشغيل الخاصة بالسكة الحديد يتم تعديلها باستمرار وفقا لقرارات مجلس الوزراء لتتسق مع ما يقره المجلس من قرارات حظر تجوال.

وأكد المهندس كامل الوزير وزير النقل أنه وجه قيادات هيئة السكة الحديد باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير التى تكفل عدم وجود سوق سوداء للتذاكر من خلال التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات ومن خلال حوكمة حصول الراكب على التذكرة بالإضافة إلى استمرار التصدى لركوب بعض الركاب للقطارات بدون تذكرة خاصة .

وأضاف الوزير أن هناك انتظاما فى عمليات صرف التذاكر بالمحطات من خلال الحجز المقدم على جميع القطارات قبل ميعاد السفر بمدة اسبوع وكذلك زيادة منافذ صرف التذاكر بالمحطات بفتح شبابيك جديدة وتركيب اكشاك بعدد (130) منفذ لتصبح عدد المنافذ المتاحة لحجز وصرف التذاكر بعدد (801 ) منفذ.