حدث ليلاً| المفتي يرد على فتوى الإخوان حول الزكاة.. ومجلة طبية تدعو إلى تغيير ترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

​​الدعوة للجميع.. مستشار رئيس الوزراء: لقاء مفتوح بمشاركة عدد من كبار الأطباء "أونلاين"

أعلن هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عقد بث مباشر لمجموعة من كبار أطباء المتخصصين في أمراض القلب والسكر والصحة النفسية.

وأكد يونس في تدوينة له على صفحته الشخصية في "فيسبوك" أنه سيتم عقد اللقاء اليوم السبت، في تمام الساعة 9 مساء، عبر صفحة "عيشها صح" على فيسبوك، من خلال الرابط التالي:

https://www.facebook.com/Hn3eshHaSa7/

أو من خلال الرابط التالي عبر تطبيق زووم:

https://zoom.us/j/91971619015

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وزير السياحة: عودة الفنادق للعمل مرتبط بمعدل إصابات كورونا

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن عودة الفنادق للعمل مرتبط بمعدلات الإصابة بكورونا في مصر، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بجولات عديدة لبحث استعدادت الفنادق للعودة ودراسة الإستعدادات الطبية،

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رئيس الوطنية للطرق: السيسي تفقد بوابة طريق السويس وجه بزيادة المنافذ لمنع التكدس

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قال اللواء مجدي أنور، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق، إن اليوم شهد سيولة مرورية في بوابات الرسوم بطريق السويس الصحراوي عقب ما شهدته من تكدس خلال اليومين الماضيين، مؤكدًا أن تلك الرسوم يتم توجيهها لرفع كفاءة وصيانة الطرق بصورة دورية.

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بني سويف: خروج 4 حالات من العزل.. والإجمالي يصل إلى 17

قال مصدر مسئول بمديرية صحة بني سويف إن 4 حالات جديدة من فيروس كورونا تعافت وخرجت من المدينة الجامعية، في الساعات الأولى من صباح السبت.

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خالد أبو بكر: إلغاء الحظر خلال أيام العيد "وارد"

علق الإعلامي خالد أبو بكر، على بيان لجنة الأزمة المقرر إصداره الأسبوع الجاري حول الإجراءات الاحترازية للتعامل مع كورونا خلال عيد الفطر المبارك، مضيفًا: "هل سنستمر بهذا النظام أم سيكون هناك حظر كامل، معتقدش، ولست مؤيدًا لهذا الرأي وأى دولة تعمل كدا مخطئة".

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مفتي الجمهورية يرد على فتوى الإخوان حول الزكاة

رد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية على فتوى جماعة الإخوان الإرهابية بأن الزكاة لا تجوز إلا داخل البلد الذي تقيم به.

وقال شوقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن الإخوان وهؤلاء الذين أخرجوا هذه الفتوى لم يقرأوا النصوص قراءة واعية وإذا قرأواها يحاولون توظيفها لمصالحهم وأغراضهم الشخصية.

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وزير الأوقاف يدعو إلى الاجتهاد في الطاعة وتعجيل إخراج زكاة الفطر

دعا وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الناس إلى الاجتهاد في الطاعة وصلة الأرحام وتعجيل إخراج زكاة الفطر في العشر الأواخر من رمضان، مؤكدًا أن كل عاقل يجب أن يجتهد ألا يمر ما بقي من هذا الشهر الكريم وله رحم مقطوعة، فإن أعمال العباد ترفع إلى الله (عز وجل) ليلة الجمعة فلا يرفع منها عمل قاطع رحم، يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) "إِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُعْرَضُ كُلَّ خَمِيسٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَلَا يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطِعِ رَحِمٍ".

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إغلاق مبنى يتبع محافظة البحيرة بعد اكتشاف إصابتين بكورونا

قرر اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، غلق أحد المباني الإدارية التابعة لديوان عام المحافظة، لتعقيمه وتطهيره ومنح العاملين به إجازة لمدة ١٤ يوما، وذلك عقب اكتشاف حالتي إصابة داخله بفيروس كورونا، جرى تسجيلهما بحميات الإسكندرية.

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ملتقى الفكر الإسلامى: نقل الأخبار ونشرها دون تثبت مخالفة شرعية وخيانة وطنية

أكد ملتقى الفكر الإسلامي، أن الشائعات من أبرز وسائل أهلِ الباطل في صراعهم مع أهل الحق، وأن صناعة الشائعات تهدف إلى تحقيق أهداف خبيثة في المجتمع، مشددًا على أن نقل الأخبار ونشرها دون تثبت مخالف للشرع وخيانة وطنية ترديد الشائعة ومشاركتها عبر أي وسيلة من الوسائل يسهم في ترويجها ونشرها.

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مجلة طبية رائدة تدعو الأمريكيين إلى تغيير ترامب

دعت مجلة "لانسيت" الطبية البريطانية يوم الجمعة الناخبين الأمريكيين إلى انتخاب رئيس جديد يتوقف عن استخدام "السياسات الحزبية" لتوجيه الصحة العامة.

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فريق بحثي سعودي يتمكن من تطوير اختبارًا تشخيصيًا لمرضى كورونا

طور فريق بحثي سعودي بمركز الأبحاث في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، اختبارًا تشخيصيًا لمرضى فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، يعتمد الاختبار الجديد على فحص البلمرة الجزيئية للفيروس PCR وحصل على اعتماد الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة.

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