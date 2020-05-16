شكرا لقرائتكم خبر عن «العشر الأواخر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقترب شهر الصوم شهر رمضان من نهايته، واليوم السبت يصادف الثالث والعشرين من رمضان، أحد الأيام الوترية من العشر الأواخر من شهر الصيام، وفى هذه الأيام المباركة يتلمس المسلمون في كل مكان ليلة القدر، التي أنزل الله عز وجل فيها القرآن، مصداقا لقوله تعالى «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ»، و«إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ».

وفى هذه الأيام المباركة يتسابق الجميع على وجه الكرة الأرضية من المسلمين للفوز بقيام ليلة القدر والتماس بركتها وما فيها من خير كثير. ومن أهم الأعمال في هذا الشهر وفى العشر الأواخر من رمضان قراءة وتلاوة القرآن الكريم بتدبر وخشوع واعتبار معانيه وأوامره ونواهيه. عدسة «المصرى اليوم» رصدت بالصور، من ثغر الإسكندرية، الإقبال والتسارع على قراءة القرآن في المنازل والأماكن المفتوحة وعلى كورنيش الإسكندرية، وتعددت وسائل القراءة، ما بين مصحف وموبايل وكمبيوتر، الجميع يتسابق للفوز بالمغفرة والأجر العظيم في شهر الصيام.

قراءة القرآن في نهار رمضان بالإسكندرية

قراءة القرآن في نهار رمضان بالإسكندرية

قراءة القرآن في نهار رمضان بالإسكندرية