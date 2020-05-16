شكرا لقرائتكم خبر عن «دعاء» و«نرمين» تتطوعان بفترة عمل إضافية داخل «عزل ملوى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفضت نرمين يسرى مجلى- 23 سنة، ودعاء عاطف سيد- 22 سنة، الممرضتان بمستشفى الحجر الصحى بمركز ملوى في المنيا، الخروج عقب انتهاء عملهما بعد 14 يومًا، وتقدّمتا سويًا بطلب تطوع لقضاء فترة إضافية في سبيل خدمة المرضى والأطفال المحتجزين داخل العزل، للتعافى من فيروس «كورونا المستجد»، وأكدتا أن شعارهما «إعادة البهجة والسعادة على وجوه المصابين».

وقالت الممرضتان إن دورهما خدمة المرضى، وإعادة البهجة والسعادة والفرحة لهم بخروجهم متعافين من المرض، وإنهما كانتا أكثر سعادة بتعافى الأطفال، ومنهم الطفلة إسراء عبدالهادى- 4 سنوات، والطفل مالك محمود فتحى- 4 سنوات من الفيوم، والتواصل حاليًا مع الطفلة مريم محمد أسامة، المحجوزة مع والديها للعلاج، وأضافتا: «نهتم بتقديم اللعب والهدايا للأطفال والعبارات السعيدة اللينة للكبار».

وطالبتا المواطنين بالجلوس بالمنازل وعدم الخروج إلى الشوارع إلّا للضرورة بدلًا من الإصابة بالمرض والإجبار على التواجد داخل العزل، فضيق العيش أفضل بكثير من «ضيق التنفس». الصديقتان التقيتا سويًا قبل عام، عقب صدور قرار بتعيينهما للعمل بالمستشفى العام بأبوقرقاص، وتم اختيارهما ضمن فريق العمل داخل مستشفى الحجر الصحى، واتفقتا معًا على الإقامة والعمل خلال نوبتجية واحدة بدأت بـ12 ساعة في الأيام الأولى وانتهت بـ4 ساعات لتخفيف العبء والعمل خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت «نرمين» إنها فضلت العمل مع «دعاء» لخدمة المرضى بسبب وجود تقارب فكرى، وتنسيق في العمل، لسابقة العمل معًا داخل المستشفى العام بأبوقرقاص، مؤكدة أن أكثر ما يسعدهما هو وصول نتائج التحاليل للمرضى بالتعافى، وخروجهم والعودة لأسرهم، وأكثر ما يصيبهما بالحزن، نظر المريض لهما وهو حزين من التواجد داخل المستشفى.

وأشادت «دعاء» بدور زميلتها في التعاون معها أثناء العمل ورفضها الإفطار خلال شهر رمضان، احترامًا لها، والالتزام بمواعيد الأكل خلال فترتى الإفطار والسحور دون غيرهما، كما أثنت على دور إدارة المستشفى برئاسة الدكتور محمد فتحى، لرعاية الأطباء وأطقم التمريض كافة، وتوفير سبل المعيشة.

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