شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» و«البنك الدولي» يبحثان سير العملية التعليمية فى ظل «كوفيد - 19» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من ممثلى البنك الدولى، وذلك بحضور روبرت بو جودة، مدير عمليات البنك الدولى فى مصر واليمن وجيبوتى، وأميرة كاظم، مسؤولة عمليات أولى والمعنية بالتعليم، وماريا لورا سانشيز بويرتا، مديرة برنامج التنمية البشرية لمصر، وكورنيليا جيسى، أخصائى تعليم أول بالبنك الدولى، والدكتور محمد الشناوى، مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية.

وأكد الوزير أهمية الشراكة بين الوزارة والبنك، خاصة فى ظل مواجهة تداعيات فيروس كورونا، مشيدًا بدور البنك فى دعم خطط التنمية بمصر، ومساندة الإصلاحات الرامية إلى تدعيم النظم التعليمية، بوصف البنك شريكًا إنمائيًا عالميًا فى بناء قاعدة معرفية عالية الجودة.

وخلال الاجتماع، استعرض عبدالغفار الإجراءات التى اتخذتها مصر ممثلة فى وزارة التعليم العالى والجامعات والمستشفيات الجامعية والمراكز البحثية لمواجهة تداعيات الفيروس.

وناقش الجانبان التحديات التى تواجه منظومة التعليم العالى فى ظل انتشار الفيروس على مستوى العالم، وآليات تطوير استراتيجية التعليم العالى، خاصة فى مجال التحول الرقمى، بهدف الحفاظ على مستقبل الطلاب، وإعداد خريجين مؤهلين لمواكبة متطلبات سوق العمل محليًا وعالميًا.

ومن جانبه، أكد روبرت بو جودة عمق الشراكة التى تربط بين مصر والبنك الدولى وحرصه على تقديم الدعم للمشروعات التنموية فى مصر المرتبطة بمجال التعليم.

كما استعرضت كورنيليا جيس الخبرات الدولية وردود الأفعال العالمية لمواجهة الفيروس، وكذلك آثاره وتداعياته على العملية التعليمية عالميًا، لافتة إلى تأثير الفيروس على 200 مليون طالب على مستوى العالم، منهم 40 مليون طالب فى إفريقيا، وأوضحت أن 156 دولة على مستوى العالم أغلقت المدارس والجامعات فى إطار الإجراءات الاحترازية.

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وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة النقاش خلال الفترة المقبلة بين الوزارة وممثلى البنك الدولى بشأن الدعم الذى يمكن للبنك الدولى تقديمه لمصر فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى.