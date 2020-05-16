شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: تحديات أمام الشركات الناشئة ورجال الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يُعد أحد القطاعات المتضررة من أزمة فيروس كورونا، وإنه بالرغم من عدم المعرفة بالتأثيرات الكاملة لهذه الأزمة على الاقتصاد العالمى وتداعياتها على القطاعات المختلفة نظرًا لحالة عدم اليقين غير المسبوقة، إلا أن هناك شبه اتفاق من قبل أغلب المؤسسات أن هذه الازمة هى الأشد، وأنها ستكون عميقة وطويلة الأمد، وممتدة على نطاق لم نشهده منذ الكساد العظيم.

وأكدت «السعيد» خلال مشاركتها كمتحدث رئيسى فى ندوة عبر «الفيديوكونفرانس»، نظمها المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة، تحت عنوان «مستقبل ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. مرحلة ما بعد كورونا»، أن هناك العديد من التحديات التى تواجه الشركات الناشئة ورجال الأعمال بسبب انتشار فيروس COVID-19، وتأتى أبرز تلك التحديات فى صدمة جانب العرض، إذ تواجه الشركات انخفاضًا فى المعروض من العمالة، نظرًا لظروف بعض العمال الصحية أو الحاجة إلى رعاية الأطفال أثناء إغلاق المدارس وتقييد حركة الأشخاص.

وأوضحت «السعيد» أن بيانات التعداد الاقتصادى تؤكد الأهمية الكبيرة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد المصرى، حيث بلغ عدد المنشآت فى هذا القطاع 1.7 مليون منشأة تمثل 44.6% من إجمالى المنشآت فى القطاع الخاص الرسمى، بلغ عدد المشتغلين 5.8 مليون مشتغل بنسبة 43.1% من إجمالى المشتغلين فى القطاع الخاص الرسمى.

وأكدت أن الدولة تعمل على التوسع فى إقامة المجمعات الصناعية (كثيفة العمالة)، وجهزت الحكومة 4500 وحدة صناعية مرفقة، منها 750 وحدة صناعية فى العاشر من رمضان، ومرغم، والبحر الأحمر.

وأشار حسين المحمودى، الرئيس التنفيذى لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، إلى أنه بسبب التحديات التى تفرضها هذه الجائحة العالمية، يجب اتباع نهج رائد للابتكار فى المنطقة، بحيث تجتمع فيه عوامل المعرفة والبحث والتطوير التجارى للإسهام فى استدامة التقنيات الحديثة بطرق مبتكرة.

وقالت سناء أبوزيد، مدير بمؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولى، أحد المشاركين فى فعاليات الندوة، إن التحدى الأكبر الذى تواجهه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حاليًا هو البطالة التى تصل إلى معدلات مرتفعة بالمنطقة.

وأضافت أن هذا المعدل يوجد بصفة حصرية فى فئة الشباب، وحسب دراسة سابقة لمؤسسة التمويل الدولية تكلف معدلات البطالة المنطقة أكثر من 40 مليار دولار سنويا.

وأشارت إلى أنه فى ضوء تفشى وباء كورونا سيتفاقم الوضع أكثر، مؤكدةً أن السبيل الوحيد هو تعزيز القطاع الخاص.

وأكدت أن وباء كوفيد- 19 سيؤدى لتفاقم الوضع أكثر مما هو عليه وستعانى الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر.

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وأكد الدكتور أحمد شلبى، رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن فيروس كورونا يفرض واقعًا جديدًا ومختلفًا يتوجب معه قيام القطاع العقارى بإعادة ترتيب أوراقه، لافتًا إلى أن هذا الواقع يمثل فرصة لرواد الأعمال لابتكار أفكار جديدة. وأضاف أنه سيكون هناك حاجة لوحدات سكنية مختلفة تتضمن غرفة متعددة الاستخدام بفراغات كبيرة بحيث تكون صالح للمعيشة والعمل معا، كما أننا سنحتاج لنماذج جديدة من الفنادق التى تعتمد على التواصل غير المباشر وكذلك الجامعات والمدارس التى تركز على التعليم عن بعد.

وأشار «شلبى» إلى أن مصر اتجهت من قبل الأزمة إلى تلك النوعية من المدن مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومدينة المستقبل والمنصورة الجديدة، ويتوجب على القطاع الخاص التحول لها أيضا لأنها توفر أسلوب حياة يتناسب مع التباعد الاجتماعى.

وأكد أن التسوق الإلكترونى أصبح يمثل ما بين 60 و70% من أساليب الشركات العقارية للبيع فى الفترة الحالية وأن شركته تحركت بشكل سريع للتحول الإلكترونى.