شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة الجيزة» تطالب بمساواة المطاعم السياحية بـ«الفنادق» في إعادة التشغيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مذكرة للدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، تطالبه فيها بمعاملة المطاعم السياحية داخل محافظة الجيزة والحاصلة على ترخيص وزارة السياحة نفس معاملة المطاعم داخل الفنادق، وفق الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء بحد أقصى للتشغيل 25% كفترة انتقالية تبدأ من 15 مايو حتى أول يونيو، و50% من أول يونيو في ضوء إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال «ناصر» إن أصحاب المطاعم تحملوا خلال الفترة الأخيرة الكثير في سبيل عدم تسريح ما لديهم من عمالة، وسط توقعات غرفة المنشآت السياحية بتسبب فيروس كورونا في تسريح 60 ألف عامل، وهو الرقم المرشح للتضاعف خلال الفترة المقبلة إذا ما أضفنا المطاعم التي تتبع المحليات إلى نظيرتها التابعة لوزارة السياحة.

وأوضح محمد إمبابى، نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية، رئيس شعبة أصحاب المطاعم والمنشآت السياحية بالغرفة، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط إعادة تشغيل المنشآت السياحية يجب أن يشمل كافة المطاعم الحاصلة على تراخيص من وزارة السياحة حتى لا تتعرض تلك المنشآت لخطر الإغلاق وتفاقم أزمة العمالة غير المنتظمة التي قرر لأجلها الرئيس عبدالفتاح السيسى منحاً من الدولة للصرف خلال تلك الظروف الصعبة التي تمر بها مصر بل والعالم أجمع.

وأكد «إمبابى» أن المذكرة التفصيلية التي أرسلتها غرفة الجيزة التجارية إلى وزير السياحة والآثار تتضمن تعهداً صريحاً من أصحاب المطاعم السياحية بالالتزام الكامل بالإجراءات الصحية الوقائية الخاصة بضيوف المنشأة وتشديد الإجراءات الصحية الوقائية الخاصة بالعاملين، سواء في صالة الطعام أو أماكن التجهيز والتخزين، وذلك وفقاً لاشتراطات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

واعترض هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، على الخطة المعلنة من وزارة الصحة بشأن استمرار غلق كافة المطاعم والكافيهات حتى زوال جائحة كورونا، مؤكداً أن القرار كان يجب مراجعته مع وزارة السياحة والآثار خاصة في ظل تأزم الوضع لدى كافة الاستثمارات، والتى تحملت نحو 3 أشهر سداد رواتب العاملين والإيجارات والالتزامات السيادية مثل الكهرباء والمياه والضرائب، والتى لم يتم تأجيلها، مشيراً إلى أن 5 مطاعم فقط صرفت منحة العاملين من بين 1400 مطعم سياحى على مستوى الجمهورية، يعمل بها نحو 60 ألف عامل بخلاف أسرهم، وجميعهم مهددون بالتشرد.

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